Bentley brengt 'Blower' terug

Bentley gaat 12 exemplaren van Tim Birkin's op de 4½ Litre gebaseerde 'Blower' produceren. De herboren exemplaren worden met de hand gemaakt door Bentley's Mulliner-afdeling. Het is de eerste keer dat Bentley een vooroorlogs model in een kleine serie terugbrengt. De oplage van 12 stuks is een verwijzing naar het aantal races waar de in totaal vier gebouwde Blowers werden ingezet.

Bentley heeft zelf één van de vier oer-Blowers in huis en het is die auto die volledig uit elkaar werd gehaald. Elk onderdeel ging een 3D-scanner in en zodoende verkreeg het merk alle benodigde informatie om de onderdelen opnieuw te bouwen. Bentley belooft zo dicht mogelijk bij het origineel te bouwen, maar zegt wel minimale aanpassingen te doen uit veiligheidsoverwegingen. Het gaat zo'n twee jaar duren voordat de 12 stuks tellende serie is afgerond. Wat Bentley voor dit stukje historie in een modern jasje wil hebben? De vanafprijs is op aanvraag, en dat zegt natuurlijk meer dan genoeg.

Blower

Bentley trachtte zijn auto's krachtiger te maken door de cilinderinhoud te vergroten, maar daar was scheurneus Birkin het niet mee eens. De Bentley Boy scrhoefde een supercharger op de 4½ Litre waardoor het vermogen werd opgechroefd van grofweg 130 naar zo'n 240 pk. Birkin overtuigde vervolgens Bentley-voorzitter Woolf Barnato om een serie van 55 exemplaren te bouwen, waarvan er een aantal werden gereserveerd voor de racerij.