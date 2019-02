Back to Basics: Mini Cabrio

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mini One Cabrio

€ 29.890

De Peugeots, Renaults en Volkswagens als cabrio vlogen je krap tien jaar geleden nog om de oren, maar wie nu een gloednieuwe cabriolet wil scoren, hoeft niet bij de dealers van die merken aan te kloppen. Mercedes-Benz wordt met zes dakloze auto’s nog goed vertegenwoordigd in het segment, maar naast auto’s als de MX-5, 2-serie, Z4 en Fiat 124 is de keuze karig te noemen. Bij Mini kwamen ze in 2004 met de eerste cabrio-variant van de ‘New Mini’. Tegenwoordig zijn we toe aan de derde generatie Mini Cabrio, die vorig jaar nog werd opgefrist. In drie versies staat de kleine van origine Engelsman met Duits bloed en Nederlandse roots in de prijslijsten: One, Cooper en John Cooper Works. Vanzelfsprekend geldt de One als instapper. Met een - volautomatisch - te openen dak verlaat de Mini One Cabrio de showroom na een investering van minimaal € 29.890. Onder het kapje verstopt Mini een 1,5-liter viercilinder met 102 pk. Een absolute instapper, want een stapje hoger krijgt de Cooper 136 pk (€ 31.367) in zijn neus gelepeld. Desalniettemin ligt de top van de One op 190 km/h en neemt een sprint vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h net geen 11 seconden in beslag.

Kijken we naar de buitenkant van de One, dan krijgen we een beetje een dubbel gevoel. De Mini heeft standaard zijn guitige, maar ook stoere uiterlijk mee, maar de standaard grijze lakkleur dimt het imago toch wat. Mini voorziet de Cabrio van mistlampen aan de voorkant en een verchroomde lijst versiert de koplampen. Wat echter wel wat tegenvalt, is dat voor bijna dertigduizend euro de spiegelkappen niet in de lakkleur worden meegespoten. Heb je overigens voorkeur voor een fleuriger kleurtje? Voor € 650 spuit Mini de One in bijvoorbeeld ‘Caribbean Aqua’ of ‘Solaris Orange’. Nog steeds niet op de spiegelkappen overigens. Standaard staat de Mini op 15-inch lichtmetaal. Voor zwarte 16-inch-exemplaren dien je € 840 meer neer te leggen. Parkeersensoren op de achterbumper worden wel automatisch op de fabrieksband in Born gemonteerd. Waar je de gefacelifte Mini onder andere aan de unieke achterlichten met de Union Jack-vlag (foto 6) herkent, is niet elke Mini standaard van deze lamppartij voorzien. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen, maar bij een nieuwe One is dit inderdaad niet het geval. Wel is de Mini standaard voorzien van ledachterlichten.

Naast een stoffen dak is ook het interieur voorzien van stoffen bekleding. De buitenspiegels zijn elektrisch te verstellen en verwarmd en de zijruiten laten zich elektrisch bedienen. Naast een regen- en lichtsensor start de Mini met één druk op knop door de standaard Keyless Go. De knoppen op het stuur zijn goed voor de bediening van het multimediasysteem dat we midden op het dashboard vinden. Naast een Bluetooth-aansluiting zijn aux- en usb-aansluitingen aanwezig. Naast zwarte kunststof spiegelkappen maakt Mini nog een paar bijzondere beslissingen. Zo is een airco niet standaard aanwezig! Hoewel het dak ’s zomers open kan, zou je voor dit geld op z’n minst een handmatige airco mogen verwachten. Hiervoor dient echter een investering van € 980 te worden gedaan. Voor een automatisch geregeld airconditioning vraagt Mini € 1.360. Verder is ook de cruisecontrol op de optielijst gebonjourd, want bestuurders krijgen die pas na het betalen van € 260. Het optionele sportstuur van € 230 moet daar trouwens ook voor worden aangeschaft. Ook de DAB+-radio is niet standaard aanwezig, tenzij je € 300 betaalt. Mini verkoopt natuurlijk naast losse opties ook pakketten, zoals de Pepper voor € 1.780. Met dit pakket is de Mini voorzien van een airco met twee zones, meegespoten spiegelkappen en het lichtpakket. Met de Business voor € 1.990 krijg je een alarm, navigatie en voorzieningen als Apple CarPlay.