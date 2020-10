Back to Basics: BMW 4-serie

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Hoewel zijn uiterlijk meer tegen- dan voorstanders lijkt te hebben, werd collega Roy wel heel blij van het rijden in de nieuwe 4-serie. Fijn, maar wat blijft er van dat enthousiasme over als je voor de absolute basisversie gaat?

BMW 420iA Coupé

€ 52.516

Om de grapjassen maar voor te zijn: ja, die grille is gewoon standaard bij de BMW 4-serie. Hij is bij de viercilinder benzine- en dieselmodellen uitgevoerd in chroom en gevuld met een gaasmotiefje dat bij andere modellen is voorbehouden aan M Performance-varianten. Geen verticale spijlen dus voor de 4-serie, zoals een 3-serie die bijvoorbeeld wel meekrijgt.

De keuze valt op een 420i, want die is met een prijs van € 52.500 nog net even wat voordeliger dan de 420d. Met 184 pk is de basis-4 niet razendsnel, maar hoef je je toch ook weer niet te schamen. De auto gaat in 7,5 tellen van 0 naar 100 en een automaat is op alle varianten standaard, dus schakelen is niet nodig. De meerwaarde van een 430i is bovendien beperkter dan vroeger, want een zespitter is slechts weggelegd voor de veel duurdere M440i.

Zeldzaamheid

Een eenvoudig uitgeruste 4-serie zal wel altijd een zeldzaamheid blijven. Sportieve pakketten, zoals BMW’s eigen M Sport-modelvariant die biedt, zijn immers niet aan te slepen. Reken maar dat ook bij de 4-serie een groot deel van de kopers voor een in M-uitdossing uitgevoerde auto zou gaan, basismotor of niet. Eigenlijk is dat best jammer. Het M-front (zie hieronder) oogt weliswaar agressiever, maar is ook wat minder strak dan het standaard exemplaar. De onderstaande ‘schuifplaat’ hebben we vooral toegevoegd om te laten zien hoe groot het effect van ‘Hoogglans Shadow Line met uitbreiding’ is. Dat pakket omvat een zwarte omlijsting van de grille, die daardoor zeker in combinatie met een donkere carrosseriekleur aanzienlijk minder opvalt dan met het standaard chroom.



Dat terzijde, terug naar de instapper. De standaarduitvoering is uitgerust in Alpinweiss III, ofwel wit. Zwart kan ook, zonder een cent bij te betalen. Het ‘Styling 778’-lichtmetaal is het enige wiel dat beschikbaar is in de maat 17-inch, alle andere wielen zijn 18-inch of groter. Ledverlichting rondom is gelukkig standaard, net als een rond uitlaateindstuk aan iedere zijde van de achterbumper. Opvallend: de raamomlijsting is standaard in zwart uitgevoerd en slechts onder de vlag van ‘BMW Individual’ in chroom uit te voeren.

Sportstoelen

In het interieur valt er voor de echte knakenrijder (hoewel …) helemaal niets te kiezen. Een zwarte combinatie van stof en ‘Sensatec’ is hier de enige optie en kan zonder geld te spenderen alleen worden gecombineerd met sierlijsten in ‘Quartz Silber’. Om het sportieve karakter te onderstrepen, krijgt de 4-serie standaard sportstoelen met – zowaar- zittingverlengers mee.

Ook opmerkelijk is dat de 4-serie standaard wordt voorzien van een climatecontrol-systeem met drie zones, terwijl de achterbank in een coupé toch vaak onbenut blijft. Eveneen standaard zijn een keyless start-systeem, cruisecontrol (zonder afstandhouder), een automatisch dimmende binnenspiegel en een regensensor.

Plus is standaard

Onder de kop ‘navigatie, communicatie en infotainment’ treffen we als belangrijkste ingrediënt ‘BMW Live Cockpit Plus’ aan. Dit basispakket omvat een 8,8-inch scherm, dat zich naar keuze met behulp van aanrakingen of met de centrale iDrive-knop laat bedienen. Het instrumentarium heeft nog gewoon ronde klokken, maar wordt wel aangevuld met een relatief groot kleurenscherm. Navigatie is aanwezig, maar wel in een redelijk eenvoudige vorm. Gelukkig is een uitgebreid pakket met connectiviteits-opties ook standaard, zodat elke 4-serie Android Auto en Apple CarPlay meekrijgt. Uiteraard behoort ook de Bluetooth-connectie met de telefoon tot de standaarduitrusting.

Aankleden maar

Wat hebben we dan niet? Nou, genoeg. Dat begint al bij het instappen, want de standaard-4 moet nog gewoon met een druk op de sleutel worden ontgrendeld. Ook ontbreekt bijvoorbeeld stoelverwarming. Iedere BMW knapt stevig op van een ‘High Executive’-pakket. In het geval van de 4-serie omvat dat lederen bekleding, een serieus alarmsysteem, stoelverwarming, led-mistlampen, laserlight-koplampen en het BMW Live Cockpit Professional-pakket, met onder meer een groter scherm, uitgebreider navigatiesysteem, digitaal instrumentarium en extra USB-aansluitingen. Mooi spul, maar dat kost wel even € 4.995. Tel daar de nodige losse opties en een wat vrolijker uitgevoerde buitenzijde bij op, en je weet dat je ook bij deze auto heel snel een vijfcijferig bedrag aan aankleding zult besteden.