Aznom Paladium is enorme hoogpotige sedan

Wie teleurgesteld is dat Mercedes-Maybach nooit met een productieversie van de in 2018 in China gepresenteerde Vision Ultimate Luxury (foto 2) is gekomen, kan binnenkort bij het Italiaanse Aznom Automotive aankloppen voor een opulente en hoog op de poten staande sedan. Aznom toont namelijk een designschets van de Palladium, een auto die door het bedrijf zelf wordt omschreven als een Sport All-Terrain Sedan. Een SAS, zo je wilt.

De Palladium lijkt een werkelijk gigantisch gevaarte te worden, met een hoge neus waarin een fors hekwerk een van de prominente designelementen is. Ook opvallend is het kleine ruitje dat in de C-stijl is ondergebracht, een retro designdetail van waarachter het waarschijnlijk prima naar buiten turen is. We mikken er namelijk op dat het interieur van de Palladium minstens zo weelderig zal zijn als het uiterlijk van de sedan.

In september wordt de definitieve versie gepresenteerd. Het is nog niet bekend of Aznom een bestaande auto als basis heeft genomen, maar dat lijkt aannemelijk. Aznom kennen we onder meer van de Atalux, een soort SUV-sedan op basis van de Ram 1500