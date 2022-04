Autoverkopen eerste kwartaal: twee maanden in de plus

De stijging van het aantal verkochte nieuwe auto's zette in maart door. Afgelopen maand werden namelijk 3,8 procent meer nieuwe auto's verkocht dan in maart 2021. Over het hele eerste kwartaal bezien zijn de goede maanden maart en februari echter nog niet voldoende om de forse januaridip van 11,2 procent weg te poetsen.

Uit cijfers van de Bovag, Rai Vereniging en RDC blijkt dat in maart 24.959 nieuwe personenauto's op kenteken zijn gezet. Met die plus van 3,8 procent lijkt de autoverkoop langzaam maar zeker weer op te krabbelen uit een diep dal, al is 2021 met problemen als de coronacrisis en het chiptekort niet een al te best jaar als referentiekader. Over het gehele eerste kwartaal bezien noteert de verkoop van de nieuwe personenauto's een min van 2,5 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021. Dat komt met name door de tik van 11,2 procent die de maand januari dit jaar te verduren kreeg. De goede afgelopen twee maanden waren niet genoeg om die dip weg te poetsen.

Na het eerste kwartaal stellen de Bovag en Rai Vereniging dat het 'nagenoeg onmogelijk' is om concrete verwachtingen voor de rest van het jaar uit te spreken als het gaat om de markt voor nieuwe personenauto's. Dat komt onder meer door de aanhoudende chiptekorten, logistieke verstoringen door coronamaatregelen, de oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen van grondstoffen en het broze economische vertrouwen. Ondanks deze onzekere factoren houden de instanties vast aan hun eerdere voorspelling van 390.000 nieuwe registraties in 2022. Als die voorspelling uitkomt, is dat een stijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van het hele jaar 2021.

Om die stijging te kunnen behalen, moeten de leveringen in de tweede helft van het jaar weer goed op gang komen. Aan de orderboeken van dealers en importeurs ligt het niet: die zijn volgens de Bovag en Rai Vereniging goed gevuld. Kia kan wederom tevreden terugkijken. Het merk ging in februari al aan kop en na maart staan de Koreanen over het gehele kwartaal bezien fier aan kop met 7.037 verkochte exemplaren en een marktaandeel van 9 procent. Het meest verkochte model in het eerste kwartaal is de Volvo XC40, maar de Zweed wint het slechts nipt van de Kia Niro, die op welgeteld 11 exemplaren achterstand staat.

Populairste merken eerste kwartaal 2022

Kia (7.037 auto's, 9 procent marktaandeel) Volkswagen (5.951 auto's, 7,6 procent marktaandeel) Toyota (5.913 auto's, 7,5 procent marktaandeel) Peugeot (5.417 auto's, 6,9 procent marktaandeel) BMW (4.929 auto's, 6,3 procent marktaandeel)

Populairste modellen eerste kwartaal 2022