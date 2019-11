Autoverkoop oktober fors in de plus

In oktober zijn meer nieuwe personenauto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. Wel ligt de autoverkoop over de eerste tien maanden van dit jaar achter bij diezelfde periode in 2018.

In oktober zijn 34.101 nieuwe personenauto's verkocht, een toename an 14,6 procent ten opzichte van diezelfde maand in 2018. Dat blijkt uit cijfers die Rai Vereniging, Bovag en RDC vandaag presenteren. Die toegenomen verkoop houdt verband met een voor de automarkt lastige periode vorig jaar, daar er door de overgang naar de WLTP-cyclus onder meer veel modellen tijdelijk niet leverbaar waren. Het feit dat er in oktober 2017 36.443 nieuwe personenauto's werden verkocht, illustreert dat de toegenomen verkoop afgelopen maand niet indrukwekkend is.

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn in totaal 364.999 nieuwe personenauto's geregistreerd. Daarmee blijft de jaarverkoop tot op heden 6,2 procent (24.081 stuks) achter bij de 389.080 auto's die in dezelfde periode vorig jaar op kenteken werden gezet.

Volkswagen was in oktober met 4.498 verkochte auto's en een marktaandeel van 13,2 procent het best verkochte automerk, gevolgd door Peugeot (2.553 stuks, marktaandeel 7,4 procent) en Renault (2.390 stuks en 7 procent marktaandeel). Kia (2.253 stuks, marktaandeel 6,6 procent) en Ford (2.218 stuks, marktaandeel 6,2 procent) volgen op plek vier en vijf.

Kijken we puur naar modelniveau, dan scoorde de Volkswagen Polo met 1.450 verkochte exemplaren in oktober het best, gevolgd door de Kia Niro met 912 stuks. Plekken drie tot en met vijf worden opgevuld door opeenvolgend de Ford Fiesta (883 stuks), Ford Focus (881 stuks) en de Renault Clio (812 stuks).