'Autoverkoop dit jaar uit diepste dal sinds 50 jaar'

De autoverkoop in Nederland maakt in 2021 het grootste herstel van de afgelopen 50 jaar door. Economen van ING voorspellen dat het aantal verkochte auto's dit jaar 10 procent stijgt na de forse daling in 2020. Ook de RAI Vereniging en de Bovag zijn optimistisch. Tegelijkertijd zal de autobranche de gevolgen van de coronacrisis blijven voelen.

In 2020 viel het aantal registraties van nieuwe personenauto's met 20 procent terug tot 356.000 exemplaren. Door sluitingen van fabrieken konden auto's tijdelijk niet worden geleverd, showrooms moesten sluiten en de vraag naar nieuwe auto's was laag bij consumenten. Economen van ING voorspellen dat dit jaar ongeveer 390.000 nieuwe auto's op kenteken worden gezet. Daarmee is de Nederlandse automarkt nog niet terug op het oude niveau, want het gemiddelde aantal kentekenregistraties van nieuwe auto's lag de afgelopen tien jaar op 435.000 auto's per jaar. Brancheverenigingen Bovag en RAI gaan in hun verwachting voor 2021 mee met ING, maar zijn nog iets positiever. Zij voorspellen dat dit jaar 400.000 nieuwe auto's een kenteken krijgen.

Volgens de economen van ING is de stijgende vraag naar nieuwe auto's in 2020 voornamelijk te danken aan het feit dat consumenten hun behoefte aan een nieuwe auto op de lange baan schoven in 2020. Nu willen zij dit alsnog. Verder is de verwachting dat met name de vraag naar betaalbare elektrische auto's fors toeneemt. Aan de andere kant raakt het thuiswerken de vraag naar zakelijke leaseauto's en kunnen minder mensen een nieuwe auto betalen als de werkloosheid komend jaar blijft stijgen. Daarom duurt het ook nog wel even voordat de Nederlandse automarkt weer terug op zijn oude niveau is, zo is de verwachting.