Autovakantie onder druk door hoge brandstofprijzen

Bij het zien van de enorme rijen op Schiphol verkneukelen sommige mensen zich ongetwijfeld over het feit dat ze met de auto op vakantie gaan. Toch is dat dit jaar ook niet zo'n feest als gewoonlijk, als je een auto met brandstofmotor hebt. De brandstofprijzen zijn ongekend hoog en hoewel je in het buitenland goedkoper uit bent, is het ook daar een stuk duurder dan het voorheen was. Duur genoeg om de autovakantie nog eens te heroverwegen, blijkt uit onderzoek van Independer en Q&A Research.

28 procent van de Nederlanders die normaal met de auto op vakantie gaan, geeft aan dichter bij huis op vakantie te gaan vanwege de brandstofprijzen. Maar liefst 36 procent van de autovakantiegangers zegt nog te twijfelen om überhaupt wel met de auto op vakantie te gaan. Met literprijzen die tot wel zo'n 50 cent hoger liggen dan vorig jaar, is bijvoorbeeld een rit naar Zuid-Frankrijk al snel €100 duurder geworden.

Goedkope brandstof

Wil je toch naar het buitenland op vakantie met de auto, dan is het meer dan ooit verstandig om op zoek te gaan naar goedkope tankstations. Wie richting het zuiden gaat, kan dan bijvoorbeeld proberen om zoveel mogelijk te tanken in Luxemburg. Daar kost E10 momenteel zo'n €1,92 per liter en diesel bijna €1,98. Ga je naar of door Duitsland, dan ben je sowieso al goedkoper uit dan in Nederland, maar loont het alsnog om even een stukje van de snelweg af te gaan om te tanken. Dat geldt ook voor Frankrijk. Bovendien kan het wat schelen om via Duitsland naar Frankrijk te rijden, omdat in Frankrijk en België brandstof net weer even wat duurder is dan in Duitsland. Rijd ook zoveel mogelijk over de snelweg, dat is doorgaans gunstiger voor je verbruik dan via B-wegen door dorpjes naar je vakantiebestemming rijden.