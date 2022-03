Autonome taxi van Zeekr en Waymo gesnapt

Het voertuig op deze foto’s is namelijk overduidelijk datzelfde busje, zij het in een wat realistischer productievorm. Zo zien we andere koplampen, een aangepaste voorbumper, andere wielen en vermoedelijk ook nieuwe deurgrepen.

Het interessantst is echter de toevoeging van ruitenwissers en buitenspiegels, die op een autonoom voertuig toch overbodig zouden moeten zijn. De spionagefotograaf meldt dat er ook gewoon een stuurwiel aanwezig is. Waarschijnlijk begint Waymo omwille van de regelgeving met zo’n deels-autonome variant, of komen er verschillende versies. Het idee achter deze ‘robotaxi’ is wel degelijk om hem in te zetten als autonoom vervoermiddel voor Waymo One, die zo’n autonome service nu al aanbiedt in Phoenix, Arizona. Dat gaat overigens nog wel onder het beheer van een ‘bestuurder’, die echter als het goed is niet zelf hoeft te rijden. Nu gebruikt Waymo One vooral de hybride Chrysler Pacifica voor dit doel, maar men wil graag overstappen naar een EV.

Los van het autonome deel lijkt deze Zeekr/Waymo coproductie zeer geschikt als taxi. Hij is bijvoorbeeld ongetwijfeld erg ruim en biedt met zijn grote glaspartijen een mooi uitzicht over de buitenwereld. Het busje werd aangetroffen in Zweden en wordt naar verluidt ook bij Volvo in Gotenburg, immers ook een Geely-dochter, ontwikkeld. Hoewel de ontwikkeling van deze bus officieel onder de vlag van het Chinese EV-merk Zeekr plaatsvindt, is het niet persé een voertuig van dat merk. Het is echt een in opdracht van Waymo uitgedacht product, zoals de bezorgbus van Rivian specifiek voor opdrachtgever Amazon is bedoeld.