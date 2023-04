'Autonome' taxi van Zeekr drift erop los in Zweden

Eind 2021 schotelden het Chinese Zeekr en Amerikaanse Waymo een taxibusje zonder stuurwiel voor. Zeekr, zustermerk van onder meer Polestar en Lynk & Co, neemt de productie op zich, terwijl Waymo zorgt voor de technologie die nodig is om het busje zelfstandig te laten rijden. Ongeveer een jaar geleden dook een testend prototype van het nog naamloze busje op in Europa. Daar zat nog gewoon een stuurwiel op en zelfs spiegels, dus van autonoom rijden was overduidelijk geen sprake. Inmiddels zijn we een jaar verder en is er wat dat betreft maar weinig veranderd.

Op deze nieuwe foto's zien we de mogelijk 'Robotaxi' geheten creatie in de Zweedse vrieskou op een manier die je er niet bij zou verwachten. Niet alleen wordt het busje nog altijd gewoon door iemand bestuurd, hij wordt zelfs driftend door een bocht gejaagd. Het lijkt er dan ook sterk op dat een volledig autonome versie langer op zich laat wachten en het busje aanvankelijk nog gewoon een chauffeur nodig heeft en met stuurwiel, zijspiegels en ruitenwissers op de markt komt. Een groot verschil met het vorig jaar gespotte prototype is de batterij aan sensoren en Lidars op het dak. Dit specifieke exemplaar komt mogellijk toch tot inzet bij het testen van autonoom rijden.