Auto aanpassen: wanneer krijg je te maken met de RDW?

Voor de autoliefhebber en/of hobbyist is het dikwijls leuk om je eigen auto op smaak te brengen met uiteenlopende modificaties. Hoe ver kun je gaan voordat je de RDW op de hoogte moet stellen of een afspraak dient te maken voor een herkeuring? We zetten de geldende regels op een rijtje.

Als je aanpassingen doet aan je auto, is dat lang niet altijd vrijblijvend. Binnen bepaalde grenzen kun je naar believen te werk gaan, mits je er maar voor zorgt dat je vierwielige vriend door de apk komt. In de onderstaande gevallen is het nodig om de RDW erbij te betrekken. Een wijzigingskeuring op het keuringsstation kost over het algemeen €57,00, mits er geen aanvullende keuring nodig is.

Motorwijziging

Bij een wijziging aan de motor moet de RDW het voertuig individueel goedkeuren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een wijziging van de motorcode of het motortype, de brandstofsoort het aantal cilinders en de cilinderinhoud. Behoud je de originele motor, maar wijzigt het vermogen met meer dan 20 procent ten opzichte van de geregistreerde waarde in het kentekenregister? Ook dan zul je naar de keurmeester moeten.

Daarbij geldt dat in sommige gevallen een herberekening van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik nodig zijn bij auto's die WLTP-getest zijn. In welke gevallen deze keuring noodzakelijk is, hangt af van de voorschriften van de fabrikant.

Wijziging stuurinrichting of remsysteem

Bouw je de stuurinrichting of het remsysteem van de auto om? Dan moet je de auto ook laten herkeuren. Dat geldt bijvoorbeeld voor auto's die een handbediening voor gas en rem krijgen voor gebruik door mindervaliden, maar ook voor lesauto's met een dubbele bediening.

Restauratie

De restauratie van een historisch voertuig dient te worden gekeurd wanneer één of meerdere hoofdonderdelen, zoals het chassis of de aandrijflijn, worden vervangen door nieuwe of bestaande onderdelen. Dat kan gevolgen hebben voor de identiteit van het voertuig. De oorspronkelijke identiteit, en daarmee het originele kenteken, kan behouden blijven als de vervangen hoofdonderdelen van dezelfde specificatie zijn van die van het oorspronkelijke voertuig en gefabriceerd zijn door de desbetreffende autofabrikant of door een derde partij als dat eerste niet meer mogelijk is. Voor de aandrijflijn geldt alleen dat hij van hetzelfde model en type moet zijn als van het oorspronkelijke voertuig.

Gasinstallatie inbouwen of verwijderen

Je auto op lpg laten rijden? Dan vindt er een wijziging op het kentekenbewijs plaats. Als je de inbouw bij een RDW-erkend bedrijf laat doen, dan verzorgt dat bedrijf tevens de aanpassing van het kentekenbewijs door de RDW. Doe je de inbouw zelf of laat je het doen door een bedrijf dat niet erkend is door de RDW, dan moet je naar het keuringsstation.

Haal je de gasinstallatie juist uit de auto, dan moet hij ook opnieuw worden gekeurd In dat geval moet de gehele gasinstallatie verwijderd zijn en controleert de RDW of de motor goed functioneert op benzine. Ook naar de koplampafstelling wordt gekeken, omdat door het weghalen van de gastank de gewichtsverdeling verandert.

Gewicht wijzigen

Wanneer je het gewicht van het voertuig verhoogt en de toegestane maximum massa hoger wordt dan de technische maximum massa, dan moet je een keuringsafspraak maken. De vereisten zijn niet gering, want om de keuring te kunnen laten slagen moet je een verklaring van de fabrikant meenemen dat jouw auto in technisch opzicht een hoger gewicht aankan.

Een herkeuring is niet noodzakelijk wanneer je het gewicht van de auto verlaagt of onder de technische maximum massa verhoogt. In beide gevallen is het doorgeven van het nieuwe gewicht slechts een administratieve kwestie en beoordeelt de RDW de aanvraag zonder keuring.

Andere kleur

Uitgekeken op de huidige kleur van je auto? Bij overspuiten of wrappen dien je de RDW op de hoogte te stellen met het formulier 'Kleurverandering aanvragen'. Bij die aanvraag moet je een kleurenfoto bijvoegen waarop het voertuig voor minimaal 50 procent te zien is en het kenteken duidelijk zichtbaar is. Wanneer je 1 of 2 hoofdkleuren kunt onderscheiden, moet je deze doorgeven.

Als je de hoofdkleur niet kunt bepalen, bijvoorbeeld doordat de auto gewrapt is in een opvallend meerkleurig patroon, dan bepaalt de RDW wat de hoofdkleur van de auto wordt. Mooi meegenomen: het aanpassen van de kleur op het kentekenbewijs is gratis.

Ombouw tot kampeerauto

Met je auto op vakantie, maar geen zin meer om in hotels of tent dan wel caravan te vertoeven? Bij de ombouw van een personenauto of bestelauto naar een kampeerauto moet je hem laten keuren bij de RDW. Aan deze ombouw zijn diverse vereisten verbonden, daarover schreven we eerder een uitgebreid artikel.

Verwijderen roetfilter

Het door de fabrikant geplaatste roetfilter van een oudere auto verwijderen? Dan moet je de RDW schriftelijk op de hoogte stellen met het formulier 'verzoek verwijderen roetfiltergegevens'. Het verwijderen van het roetfilter mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Bij personenauto's mag het alleen als de datum van de eerste toelating vóór 1 januari 2011 ligt en de 'uitstootdeeltjes (licht)' een waarde heeft die kleiner of gelijk is aan 0,005 gram per kilometer of geen waarde heeft.

Kilometerteller vervangen

Het vervangen of repareren van de kilometerteller dient te worden doorgegeven aan de RDW. Daarbij moet je de kilometerstand opschrijven voordat de teller wordt vervangen. Daarna dient te worden gecontroleerd of de teller goed werkt, waarna je de kilometerstand opnieuw moet noteren. Jouw garage kan dit proces eventueel ook voor je verzorgen.