Audi wordt groener met vetplantjes

De Belgische tak van Audi trekt de ludieke broek aan en komt met de Car Plant. Dat is geen autofabriek, maar een plant voor in de auto. Als het aan Audi ligt, hebben we in de toekomst allemaal een vetplantje op het dashboard staan.

De Belgische PR-machine van Audi slingert een uitgebreide fotoserie van een stel vetplantjes op het dashboard van een Q8 e-tron de wereld in. We zien een viertal verschillende vetplantjes in een speciaal daarvoor ontwikkelde 'plantenhouder' staan. Die plantenhouder bestaat uit vier ringen waarbij het in het potje gehuisveste vetplantje in de vierde ring een plekje krijgt. Volgens Audi beantwoordt het met de Car Plant - waarmee het naar eigen zeggen heeft samengewerkt met de Belgische bloemenkunstenaar en bloemstukontwerper Daniël Ost - aan de wens van ongeveer de kwart van de Belgische autobezitters om meer natuur in de auto te hebben.

Audi zegt onder 2.000 Belgen ondere meer onderzoek gedaan te hebben naar de wijze waarop autobezitters het interieur personalisren. Zo zegt 13 procent allerhande ornamenten aan de binnenpspiegel te hangen een legt 11 procent van de ondervraagden zijn eigen vloermatten in de auto. 24 procent van de autobezitters zou meer natuurlijk in de auto willen, zo meent Audi. Het voordeel van een plantje in de auto? Volgens Audi verminderen planten het stressniveau, verbeteren ze het humeur en maakt het de automobilist zelfs attenter. Audi haalt zelfs de functie van planten als luchtreinigers tevoorschijn om de Car Plant goed te praten. Over belemmering van het zicht naar voren heeft Audi het voor het gemak maar niet.

Een te vroege 1 april-grap, simpelweg een slim idee of een beetje van beide?