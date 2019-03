Audi: winstmarge van 7,9 procent in 2018

Audi heeft in 2018 een totaal van 1.812.485 auto’s op de openbare weg weten te krijgen. Dat is een daling van 3,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral in Europa bezochten klanten de Audi-dealers minder vaak voor een nieuwe auto, mede door het WLTP-circus. De omzet bleef ondanks de verkoopdaling gelijk met een totaal van ruim 59 miljard euro. Door de verrassend positieve verkoop van grote luxe SUV’s als de Q8 en Lamborghini Urus (Lamborghini hoort bij hetzelfde bedrijfsonderdeel als Audi), wist Audi een winstmarge van 7,9 procent te pakken. Over geheel 2018 kwam het bedrijfsresultaat vóór speciale uitgaven uit op 4,7 miljard euro.

Schot laat weten dat we dit jaar twintig nieuwe of vernieuwde Audi’s kunnen verwachten, waaronder S- en RS-modellen. Een voorbeeld daarvan is de in afgelopen februari gepresenteerde SQ5 TDI. Daarnaast stekkert Audi er dit jaar lustig op los, want de introducties van de E-tron Sportback en Q2 L E-tron staan nog voor de jaarwisseling op de agenda.