'Audi verhoogt bod op McLaren'

Audi aast nog steeds op McLaren en verhoogt nu zijn bod om de Britse fabrikant grotendeels in handen te krijgen. Dat bericht het doorgaans goed ingevoerde Automobilwoche. Het beoogde toetreden van Audi in de Formule 1 lijkt vooralsnog het hoofddoel.

Het rommelt al geruime tijd rond Audi en McLaren. Eerstgenoemde zou maar wat graag (op zijn minst deels) eigenaar van McLaren willen worden, niet alleen vanwege de automotive-tak, maar ook zeker vanwege McLaren F1. De Volkswagen Group lijkt op het punt te staan om deelname aan de Formule 1 met twee merken, Audi en Porsche, goed te keuren. Dat hangt ongetwijfeld samen met de onderhandelingen met McLaren, want Audi wordt niet alleen getipt als potentieel nieuw F1-team, maar vooral als motorleverancier van McLaren F1. Dan moet eerst de deal nog gesloten worden en daarom verhoogt Audi volgens Automobilwoche nu zijn bod voor een flink belang in McLaren.

Inmiddels zou er €650 miljoen op tafel gelegd zijn. Een flinke verhoging, aangezien het eerder om een bod van €450 miljoen zou gaan. Voor dat geld wil Audi naar verluidt zich eerst inkopen in McLaren F1 en later ook een flinke vinger in de pap krijgen bij McLaren Automotive. Begin dit jaar gaf McLaren al toe dat er gesprekken plaatsvinden met de Volkswagen Group.

Red Bull-Porsche

Ondertussen speelt er ook nog iets bij Red Bull Racing en Audi's zustermerk Porsche. Porsche is de tweede fabrikant van de Volkswagen Group die aast op F1-deelname en dat zou dan (net als Audi) vanaf 2026 met de nieuwe motorreglementen instromen als motorleverancier. Red Bull Racing is het team waar Porsche motoren aan zal leveren. Het is nog enigszins onduidelijk of Porsche en Audi daarbij ook nog als aparte fabrieksteams toetreden in de F1, of dat het toch enkel blijft bij een rol als motorleverancier.

Red Bull is een logische partij om bij aan te haken, aangezien dat een eigen krachtbronnenfabriek opgezet heeft, Red Bull Powertrains. Daar wordt gewerkt aan de nieuwe motor voor 2026, volgens geruchten is Porsche daar op de achtergrond inmiddels al bij betrokken. Die motor wordt logischerwijs dan als Porsche gelabeld voor gebruik in de auto van Red Bull en als Audi voor McLaren.