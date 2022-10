Audi S2 (1995) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Audi S2 is een zeldzaamheid. Vandaag de dag, maar eigenlijk altijd al. Het grootste deel van zijn leven werd hij alleen als coupé gebouwd, al koos Audi er later voor om ook de Audi 80 sedan en station aan de S-behandeling te onderwerpen. Uiteindelijk bouwde het merk ruim 7.000 coupés, iets meer dan 1.800 stationwagons en slechts 306 sedans - volgens de schatting van een Oostenrijkse liefhebberssite. De coupé werd gebouwd van 1991 tot 1995 en hier hebben we te maken met een exemplaar uit het laatste bouwjaar. Dat betekent dat hij is uitgerust met 230 in plaats van 220 pk en een zestraps handgeschakelde versnellingsbak. In de eerste jaren werd de S2 geleverd met een vijfbak die de krachten naar alle vier de wielen stuurde. Aan dat laatste veranderde bij de komst van de zesbak natuurlijk niks. Die krachten kwamen - uiteraard - van een vijfcilinder met turbo, waarmee de auto wat de aandrijftechniek betreft wel degelijk in de schaduw van de Quattro kon staan.

De S2 op de foto's staat strak in zijn (mogelijk niet-originele) knalgele lak, al heeft hij in zijn leven wel eens pech gehad. Over de gehele rechter flank loopt een deuk en zijn te moderne wielen misstaan hem - vindt ondergetekende. De huidige eigenaar van de auto zal daar anders over denken, want de kans is groot dat hij de wielen zelf uitkoos. De S2 is namelijk al sinds 2005 bij zijn huidige en derde baasje.

De eerste Audi met een S

Het model was de eerste Audi die de nog steeds toegepaste S-naamgeving droeg. Voor de eerste RS debuteerde (de RS2), kwam de Audi Coupé als eerste S: de S2. Audi greep de nieuwe naamgevingstrategie niet aan als reden voor uitbundigheid, dus alleen een kenner kon een reguliere Coupé van een S2 onderscheiden. De S2 kreeg de neus van de facelift-Audi 80 (B4) aangemeten voordat dat model zelf zijn facelift ontving, droeg een tweetal badges, evenveel uitlaten, en had wat grotere remmen. De spoiler zat ook op significant minder snelle uitvoeringen, dus die gaf niets prijs. De iets diepere voorspoiler wel, zij het op minimale wijze. Wat dat betreft zijn de tijden met auto's als de huidige Audi RS6 behoorlijk veranderd.

De auto mag dan weinig onderscheidend zijn van de minder sportieve varianten; voor AutoWeek-forumgebruiker JFR is het verschil duidelijk genoeg. Hij spotte het gele exemplaar en uploadde de foto's in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-forumtopic, zodat wij er ook van kunnen genieten. JFR, dank!