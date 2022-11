Audi RS6 Avant en RS7 Sportback Performance: sterker én lichter

Speciaal voor wie niet meer enthousiast wordt van de 600 pk die de 4.0 V8 die de Audi RS6 Avant en RS7 Sportback op de been brengen, heeft Audi een extra krachtige versie van zijn sportieve knallers ontwikkeld. We heten welkom: de Audi RS6 Avant Performance en de Audi RS7 Sportback Performance.

De Audi RS6 Avant en RS7 Sportback behoren als we de almachtige R8 en RS e-tron even vergeten tot de absolute sportieve top van Audi. De huidige versies hebben allebei een 600 pk en 800 Nm krachtige 4.0 V8. Die met twee turbo's uitgeruste achtcilinder wordt voor de nieuwe RS6 Avant Performance en RS7 Sportback Performance nog even verder opgeschroefd.

In de RS6 Avant Performance en RS7 Sportback Performance schopt de 4.0 V8 het namelijk tot 630 pk en 850 Nm. Daarmee zijn ze 30 pk en 50 Nm sterker dan de reguliere RS-versies. Met die extra spierkracht dendert het tweetal in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee zijn ze 0,2 tellen rapper dan de 600 pk sterke originele versies. Schakelen gaat met de bekende achttraps tiptronic-automaat die nog even rapper schakelt dan de reguliere transmissie. Audi Sport maakt verder de stuurinrichting een tandje directer en het middelste differentieel is volgens Audi lichter. Tot 70 procent van het vermogen gaat naar de vooras, terwijl de achteras tot 85 procent van de 630 pk en 850 Nm voor z'n kiezen kan krijgen.

Het RS-tweetal is niet alleen krachtiger, maar ook marginaal lichter. Audi past minder isolatiemateriaal toe in het interieur, in het motorcompartiment aan aan de achterzijde van de auto's. Het resultaat: een gewichtsreductie van 8 kilo. De RS6 Avant Performance legt 2.090 kilo in de schaal, de RS7 Sportback Performance weegt 2.065 kilo. Het RS Dynamic Package waarmee je bij de reguliere RS-versies de topsnelheid kan verhogen tot 280 km/h is standaard. Is dat nog niet genoeg, dan kun je het RS Dynamics Package Plus bestellen waarmee de topsnelheid toeneemt tot 305 km/h. Ook is koolstofkeramische RS-remmerij van de partij.

De twee speciale versies staan standaard op 21-inch uit aluminium opgetrokken tienspaaks wielen. Optioneel levert Audi 22-inch lichtmetalen exemplaren in metallic zwart, matgrijs, matzwart of 'neodymium gold'. De speciale lichtgewicht sloffen leveren de auto's een gewichtsreductie van 20 kilo op. Ongeacht de gekozen wielen vouwt Audi Sport Continental er Sport Contact 7-rubber omheen.