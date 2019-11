Audi roept ruim 100.000 oude dieselauto's terug

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Volgens de Duitse RDW, de KBA, maken twee Euro 4-dieselmotoren die in de Audi A4 en A6 zijn geleverd gebruik van software die de stikstofuitstoot manipuleert. Zodoende zouden ze in de praktijk meer vervuilen dan in tests destijds naar voren is gekomen. Het gaat om de 2.7 TDI en 3.0 TDI die van 2004 tot 2009 zijn geleverd in beide modellen.

Auto, Motor und Sport bericht dat Audi een oplossing heeft om de 'sjoemelsoftware' uit te schakelen. Wanneer de KBA deze oplossing goedkeurt, kan Audi de terug te roepen auto's aanpassen. In Duitsland gaat het om 40.000 auto's, waarvan de eigenaren door Audi op de hoogte worden gebracht. In heel Europa zou het in totaal om pakweg 120.000 auto's gaan. Hoeveel Audi's het in Nederland betreft is niet duidelijk. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de importeur.