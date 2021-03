Audi Q4 e-tron al uitgebreid te bekijken

Audi deelt een uitgebreide reeks foto's van de Q4 e-tron. De koets is nog gewrapt in een bijzondere camouflageprint, maar het interieur van de volledig elektrische Q4 e-tron is al helemaal te zien.

Het duurt niet lang meer voordat Audi de Q4 e-tron onthult, maar de Duitsers hebben alvast een uitgebreide fotoshoot met deze jongste telg gedaan. Net als bij de E-tron GT kan de speciale kleurstelling amper nog verhullen hoe de nieuwkomer eruitziet. Audi blijft wat dat betreft behoorlijk trouw aan de Q4 e-tron Concept uit 2019. Wel worden de koplampen wat forser dan op het studiemodel en is het front verder juist iets behoudender vormgegeven. Aan de achterzijde oogt het bekend. Daar zien we zowel veel overeenkomsten met de conceptauto als met de E-tron en E-tron GT. De doorlopende ledbalk die de achterlichten met elkaar verbindt, is inmiddels het bekende handelsmerk van de elektrisch aangedreven Audi's.

De Q4 e-tron staat op een variant van het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Group. Reken op specificaties die doen denken aan die van de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq, dus voorwiel- en vierwielaangedreven versies met vermogens van respectievelijk rond de 200 pk tot richting de 400 pk en actieradii tot pakweg 450 km. Precieze prestatiecijfers houdt Audi nog geheim, maar het deelt al wel de afmetingen. De Q4 e-tron is 4,59 meter lang, dik 1,86 meter breed en ruim 1,61 meter hoog. Daarmee is hij, zoals z'n naam al doet vermoeden, net een slagje kleiner dan de Q5 en juist net wat groter dan de Q3. Achterin de Q4 e-tron is volgens Audi 520 liter bagageruimte te benutten met de stoelen omhoog en het afdekscherm in gebruik. Klap je de stoelen weg en laad je door tot aan het plafond, dan kun je 1.490 liter ruimte gebruiken. Dat is al met al net even een fractie minder dan in de Q3, ongetwijfeld vanwege de hogere bodem door het accupakket dat daarin ligt.

Het interieur hoeft wat Audi betreft helemaal geen geheim meer te blijven. Dat wordt al volledig getoond. Ook hierbij geldt weer: herkenbaarheid troef. We zien vooral de nodige invloeden van de A3, met de dikke breed doorlopende ventilatieroosters en het op de bestuurder gerichte centrale deel van het dashboard. Daarin prijkt een 10,1 inch groot infotainmentscherm, dat in een later stadium optioneel 11,6 inch groot is. Uiteraard werkt daar Audi's recentste versie van het MMI-systeem op, dat onder meer met spraakassistent werkt en ook handgeschreven instructies herkent.

Vlak onder het centrale scherm zien we nog fysieke knoppen voor de bediening van de climate control. Wel zo gebruiksvriendelijk. De rijrichting kun je kiezen met een in een zwevend paneel geplaatste keuzehendel, waarnaast de start-/stopknop en een fysieke knop voor mediabediening zit. Uiteraard kun je ook op het stuur tal van zaken bedienen, alleen daarop ben je aangewezen op optische 'knoppen' met haptische feedback. Achter het stuurwiel tref je verder standaard een 10,25-inch digitaal instrumentarium. Een optionele head-up display voorziet de bestuurder verder van informatie. Met augmented reality worden onder meer navigatie-instructies, snelheidslimieten en ingeschakelde assistentiesystemen 'op de weg' weergegeven.

De onthulling van de Q4 e-tron laat niet lang meer op zich wachten. Overigens komt er ook een Sportback-versie van, die we ook al eens voorbij zagen komen. Die komt ook dit jaar nog.