Audi presenteert Q4 E-tron Concept

De Q4 E-tron Concept is een voorbode van een tweede elektrische SUV van Audi, een model met een relatief sterk aflopende daklijn dat in 2020 in de Nederlandse showrooms moet staan. Het studiemodel, dat volgens de Duitsers een realistische indruk geeft van de productieversie, is 4,59 meter lang, 1,9 meter breed en 1,61 meter hoog. Daarmee is -ie langer dan de 4,48 meter lange Q3 maar korter dan de 4,66 meter lange Q5. Het studiemodel, en de productieversie dus, maken gebruik van het MEB-platform van de Volkswagen Group, het modulaire platform dat ook onder auto's als de ID van Volkswagen komt. De wielbasis bedraagt 2,77 meter.

De showauto wordt aangedreven door twee elektromotoren, exemplaren die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 306 pk. Doordat zowel de voor- als de achteras zo'n unit krijgen, is de Q4 E-tron Concept vierwielaangedreven. De elektromotor op de achteras levert 204 pk en dat is het exemplaar dat bij regulier gebruik het meest wordt ingezet. De auto moet in staat zijn om in 6,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Relevanter wellicht: in de bodem is een 82 kWh groot accupakket verwerkt en daarmee moet de auto volgens Audi ruim 450 kilometer elektrisch kunnen afleggen (WLTP).

Audi's nieuwste inzending beschikt over Virtual Cockpit en een fors head-up display. Diverse functies laten zich via touchknoppen op het stuurwiel bedienen. Bovenop de middenconsole schroeft Audi een 12,3-inch groot infotainmentdisplay. Typische conceptgeintjes komen in de vorm van enorme 22-inch wielen en iets wat Audi 'Solar Sky-lak' noemt, lak die bepaalde golflengtes van zonlicht reflecteert, waardoor het binnenste minder rap opwarmt.

Audi voegt komende jaren onder meer nog een 'coupéversie' van de E-tron aan het leveringsgamma toe. Daarnaast gaat de E-tron GT Concept eind 2020 in productie. Audi benadrukt dat zijn elektrische gamma straks ook een compacte hatchback en bijvoorbeeld Avant-modellen zal omvatten.