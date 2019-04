Audi presenteert AI:me

De AI:me is een studiemodel dat volgens Audi de visie van het merk op een autonome stadsauto uitdraagt. Met zijn lengte van 4,3 meter is -ie zo'n dertig centimeter langer dan een Polo en zelfs een kleine twintig centimeter langer de Volkswagen's ID 'Neo' Concept. Onderhuids komt de AI:me, die een wielbasis heeft van 2,77 meter, meer overeen met dat laatstgenoemde studiemodel.

Net als een hele rits andere EV-vooruitblikken van de Volkswagen Groep, waaronder de I.D. 'Neo', staat de ID:me op het MEB-platform, de modulaire basis die de Duitse autogroep toepast op toekomstige EV's. Achterin ligt in dit geval een 170 pk sterke elektromotor die de achteras aandrijft. Die elektromotor put zijn energie uit een 65 kWh groot accupakket.

Het interieur van de AI:me is bijzonder ingericht. Zo is de concept-car in theorie als vierzitter te gebruiken, maar is het binnenste ook zo te configureren dat de auto plek biedt aan twee personen en extra veel bagage. De AI:me is in staat om autonoom (niveau 4) rond te gaan en beschikt daarom wel over een stuur en over pedalen. Wel zijn die componenten ogenschijnlijk weg te klappen. Audi rust z'n concept-car uit met slimme foefjes als magnetische bekerhouders, maar de meest intelligente toevoeging is - in letterlijke zin - de 'kunstmatige intelligentie' van de computer aan boord. Zo moet de auto niet alleen in staat zijn om te communiceren met andere AI's van Audi, maar ook met de inzittenden. Veel details geeft Audi daar vooralsnog niet van vrij, behalve dan dat de slimme software bijvoorbeeld het stressniveau van de inzittenden kan meten en op basis daarvan bepaalde instellingen aanpast of diensten aanbiedt.

De AI:me wordt vanbinnen verder voorzien plantenbakken in het hemeltje, maar relevanter is het '3D OLED'-display dat via eyetracking, maar ook middels touchpads en met je stem valt te bedienen. De ruiten rondom zijn van elektrochromatisch glas en dat betekent dat de helderheid ervan valt in te stellen. De op 23-inch staande concept-car kan zoals gezegd communiceren met andere AI's én met zijn directe omgeving. Dat laatste geschiedt via de verlichting van de auto. De AI:me kan symbolen projecteren op de weg. Ook opvallend: er zijn ledjes in de koets verwerkt die de verlichting in sommige gevallen ondersteunt.