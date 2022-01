'Audi en Porsche de F1 in met McLaren en Red Bull Racing'

Audi flirt openlijk met een deelname aan de Formule 1 per 2026, maar nu komt ook zustermerk Porsche om de hoek kijken. Volgens Car Magazine is de deal al zo goed als rond en krijgen we in dat jaar de Formule 1-teams McLaren-Audi en Red Bull Racing-Porsche. Ook zou Audi de Automotive-tak van McLaren overnemen.

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest om Audi's interesse in de Formule 1 en een mogelijke overname van McLaren en het bijbehorende Formule 1-team. Vlak voor het einde van het jaar zou Audi officieel kenbaar hebben gemaakt bij de FIA en de Formule 1 dat het per 2026 wil toetreden. Dat Audi McLaren mogelijk wil overnemen, hangt daar ongetwijfeld mee samen, berichtten we toen al. Dat lijkt inderdaad het geval. Car Magazine meldt dat Audi zowel McLaren Automotive als McLaren Racing overneemt en per 2026 de F1-motor aan het team levert. Dat betekent zo goed als zeker dat het team dan voluit als McLaren-Audi van start gaat.

De grootste verrassing is echter dat het medium heeft vernomen dat ook Porsche bij het verhaal betrokken is. Dat zou in datzelfde jaar namelijk aanhaken in de Formule 1 als motorleverancier van Red Bull Racing, het team waarvoor Max Verstappen rijdt. Dat is althans het hoofddoel, als een deal met Red Bull niet te sluiten zou zijn, zouden ook de teams van Williams, AlphaTauri en Haas geïnteresseerd zijn. Red Bull Racing heeft voorlopig nog een deal met Honda dat het de huidige van Honda afkomstige krachtbron op eigen kracht kan doorontwikkelen. McLaren heeft een motorendeal met Mercedes-AMG die tot en met 2024 loopt.

Audi en Porsche gaan naar verluidt samen aan de 2026-krachtbron en hybride componenten werken. In wezen krijgen McLaren en (mogelijk dus) Red Bull Racing dan dezelfde aandrijflijn, alleen prijken er twee verschillende merknamen op de auto's. In december werden de motorreglementen voor 2026 vastgelegd door de FIA na een intensieve periode van overleg met de Formule 1 en de teams. Een 1.6 V6 blijft het kloppend hart, maar draait vanaf dat jaar op 'duurzame brandstoffen'. Ook verdwijnt de zogenoemde 'MGU-H', een complexe motor generator unit die energie wint uit hitte. De MGU-K, dat vermogen wint uit remmen en dit kan afgeven aan de aandrijflijn, blijft bestaan en gaat meer vermogen leveren. Het totale systeemvermogen wordt daardoor dus voor een groter deel elektrisch. Nu is de MGU-K nog goed voor 160 pk, dat wordt dik 470 pk.

McLaren Automotive

Voordat het zover is, zou McLaren al de vruchten moeten gaan plukken van een overname door Audi. De sportautotak van McLaren wordt volgens Car Magazine immers ook overgenomen door Audi. Na Porsche, Lamborghini en Bugatti komt er dan dus nog een sportautomerk bij waar de Volkswagen Group achter zit. Audi zou naar verluidt ruim 1 miljard euro moeten neerleggen voor de overname van McLaren Automotive en McLaren Racing.