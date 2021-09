Audi en Holoride brengen passagiers naar andere wereld

Virtual Reality is vooral in de gamewereld al zeer sterk vertegenwoordigd, maar in de auto-industrie wordt er nog weinig mee gedaan. Holoride heeft in Audi een partner gevonden die de combinatie wel ziet zitten. Het resultaat is een VR-bril die in samenspel met de auto werkt.

Concreet betekent dat dat iemand die de bril opdoet, in de virtuele omgeving ook de bewegingen van de auto terug ziet komen. Als de auto naar links gaat en je in je VR-wereldje in een ruimteschip zit, gaat ook het ruimteschip naar links. Dat noemt men Elastic Software Development Kit. Je kunt hiermee bijvoorbeeld ook een rondleiding door een stad doen, waarbij je VR-bril de stad laat zien in combinatie met allerlei andere visuele prikkels.

Je wordt misschien al misselijk bij de gedachte, maar dat is volgens Audi niet per se terecht. De Holoride-bril zou namelijk juist wagenziekte tegengaan. Daarin speelt ongetwijfeld het aanpassen van de VR-omgeving op de bewegingen van de auto een belangrijke rol. In de toekomst kan een dergelijke bril een alsmaar grotere rol spelen, verwacht Audi, als ook bestuurders niet langer nodig zijn. Dan kan iedereen gezellig met zo'n ding op zijn of haar hoofd gaan zitten. Als je dat wil, natuurlijk.