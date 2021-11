Audi en BMW reageren op overnamegeruchten McLaren

McLaren zou op het punt staan om overgenomen te worden door Audi of BMW. Alle drie de partijen reageren op deze geruchten. BMW lijkt al uit de wedstrijd te zijn en ook een overname door Audi is zeker nog niet rond.

Het Britse Car Magazine bracht maandag naar buiten dat Audi en BMW geïnteresseerd zouden zijn in McLaren. Niet lang daarna kwam Autocar op basis van 'een bron binnen McLaren' zelfs al met de claim dat de deal al rond is en Audi heel McLaren overneemt. Dat laatste wordt krachtig ontkend door McLaren, dat stelt dat dit gerucht 'geheel onwaar is'. Het Britse bedrijf ontkent niet dat een overname mogelijk is. BMW lijkt het echter hoe dan ook niet te gaan doen. Persbureau Reuters begrijpt van BMW dat het gerucht dat het geïnteresseerd zou zijn niet klopt.

Bij Audi is het mogelijk nog wel een gevalletje 'waar rook is, is vuur'. Audi ontkent volgens Reuters wel dat een deal al in kannen en kruiken is, zoals Autocar, stelde, maar geeft wel aan dat het 'openstaat voor mogelijkheden tot samenwerkingen'. Daarbij noemen de Duitsers overigens McLaren niet bij naam, maar het is dus niet zo stellig als BMW dat een McLaren-overname überhaupt niet aan de orde is.

Audi zou naar verluidt vooral geïnteresseerd zijn in McLaren vanwege diens aanwezigheid in de Formule 1. Audi en zustermerk Porsche flirten al langer met het idee om in de Formule 1 in te treden. Een iconisch team als McLaren zou in dat geval waarschijnlijk niet geheel omgedoopt worden tot Audi, maar Audi zou zich wel als motorleverancier van het team (en eventuele klantenteams) op de F1 kunnen storten. Wat Audi met McLaren Automotive zou doen, is nog lastig te zeggen. Met Lamborghini heeft de Volkswagen Groep immers al een supercarmerk in zijn portfolio, al hebben de Duitsers bewezen dat een breed portfolio aan merken met overlappende producten ze geen windeieren hoeft te leggen.