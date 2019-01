Bekend recept Audi A6 Allroad kruipt door de sneeuw

Uiteraard voert Audi over een tijdje weer een Allroad-versie van de A6 Avant. De ingepakte auto op de foto's vormt daarvan het tweede bewijsstuk.

Onlangs zagen we dat Audi een Allroad-achtige versie van de A1 in het vat heeft zitten, maar uiteraard blijft het Allroad-recept niet voorbehouden aan Audi's kleinste. Sterker nog, het is juist opmerkelijk dat de A1 in een Allroad-pak wordt gehesen. De A6 wordt dat immers al sinds 1999 en was daarmee een van de eerste 'moderne' opgehoogde stationwagens (er waren uiteraard al auto's als de AMC Eagle en Subaru Outback). Op deze foto's zien we de nieuwe A6 Allroad zich een weg door de sneeuw banen. De receptuur is bekend. De A6 Allroad staat enkele centimeters hoger op zijn wielen dan de reguliere versies én krijgt natuurlijk standaard Quattro-aandrijving. Vanbuiten is de auto straks onder meer te herkennen aan de grijszwarte stukken kunststof die Audi rondom op de koets van de auto plakt. Audi leverde de vorige generatie A6 Allroad alleen met 3,0-liter TSI- en TDI-zescilindermotoren. We verwachten dat de A6 Allroad dit keer ook met viercilinders te krijgen is. Eenmaal op de markt krijgt de A6 Allroad auto's als de V90 Cross Country van Volvo en de E-klasse All-Terrain van Mercedes-Benz tegenover zich.