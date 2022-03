Audi A4 - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

In rap tempo is de stemming in ­autoland veranderd. Fabrikanten worden ­bijna geacht met het schaamrood op de ­kaken modellen te presenteren als die niet in hoge mate geëlektrificeerd of geheel elektrisch zijn. De Europese Unie hijgt fabrikanten in de nek en als de Euro 7-emissienorm rond 2025 zijn intrede doet, moet het vlootgemiddelde verder omlaag naar waarden die ­zonder een uitgebreide reeks EV’s in het programma ­vrijwel onhaalbaar zijn. Niet zo gek dus dat steeds meer autofabrikanten in ieder geval voor de Europese markt een vrij concrete deadline hangen aan de switch naar volledig ‘elektrisch’. Audi zet vanaf 2033 een punt achter de verbrandingsmotor in Europa en ­introduceert vanaf 2026 alleen nog maar nieuwe elektrische modellen. Inmiddels is het al 2022. Gezien de minimaal vijf jaar durende carrière van automodellen betekent dit dat het gros van de nieuwe modellen die we de komende paar jaar kunnen verwelkomen, waarschijnlijk de laatste zijn die zijn voorzien van verbrandingsmotoren.

Eindelijk aan de stekker

Dat geldt ook voor de traditionele Audi A4. De huidige B9-generatie van de Audi A4 ­verscheen in 2015 en heeft niet alleen last van de BMW 3-serie, maar sinds enkele jaren ook van de elektrische Tesla Model 3. Het in 2019 bijgewerkte model is nu zeven jaar oud en dus hebben de kopstukken in Ingolstadt al nagedacht over een nieuwe generatie. Dat wordt de laatste traditionele, al ligt het voor de hand dat Audi op termijn met een A4 ­e-tron op de proppen komt.

Nog geen elektrische Audi A4 dus, want de doorontwikkelde MLBevo-basis, waarop de nieuwe A4 straks rust, is daarvoor niet ­geschikt. Wel gaat de elektrificatie bij de nieuwe generatie B10 wat verder dan bij de actuele A4. Dat kan geen kwaad. Terwijl de A3, Q3, Q5 en A6 tot en met A8 met plug-in hybride TFSI e-aandrijflijnen leverbaar zijn, komt de A4 nu niet verder dan een stel mild-hybride motoren. Reken maar op een vloot aan plug-in hybride varianten. Die elektrohulp gaan we niet alleen bij de conventionele ­uitvoeringen van de A4 tegenkomen, ook de ­almachtige RS4 krijgt er zeer waarschijnlijk mee te maken. Daarbij zou de 2.9 V6 van de huidige beul binnen het ­A4-gamma wel blijven, maar ondersteuning krijgen van een elektromotor. Dat ­levert in dat segment een bijzonder plaatje op. De RS4 met V6 krijgt namelijk de met een V8 uitgeruste BMW M3 en de plug-in hybride Mercedes-AMG C-klasse met viercilinder tegenover zich.

Vleugje A6

De RS4 verschijnt uiteraard wederom als Avant, de praktische stationwagon. Als we de fantasie de vrije loop laten, zou de terugkeer van de RS4 Limousine een mooi antwoord zijn op BMW, dat op zijn beurt juist de M3 een stationversie geeft. Komt er weer een opgehoogde Allroad? Waarom niet, ook Mercedes-Benz bewandelt met de C-klasse All Terrain andermaal dat avontuurlijke pad. Reken zelfs op een vleugje A6 in de A4. Net als zijn grotere broer is de A4 straks mogelijk ook verkrijgbaar met een mee- en tegen­sturende achteras.

De nieuwe A4 Avant die je op deze computertekeningen ziet, is gebaseerd op de recentste spionagefoto’s. Geheel volgens ­verwachting kiest Audi weer voor evolutie van het bekende design. De ontwerpafdeling ­verwijst de sleuven tussen de motorkap en de grille definitief naar de prullenmand en de Single Frame-grille is straks minder hoog dan die van het huidige model. Daarnaast moeten plattere koplampen de A4 een venijniger aangezicht geven. Waarschijnlijk weten we tegen het eind van dit jaar al hoe de nieuwe A4 er exact komt uit te zien, al verwachten we hem niet voor 2023 op de markt.