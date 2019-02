Audi A3 én S3 gesnapt

Volkswagen komt dit jaar met een nieuwe Golf, Skoda met een nieuwe Octavia en Seat met een nieuwe Leon. Audi kan natuurlijk niet achterblijven en werkt derhalve hard aan een volledig nieuwe generatie van de A3 Sportback.

De A3 die momenteel de showrooms van Audi bevolkt, is daar sinds 2012 gepresenteerd. Die auto verscheen aanvankelijk zowel als driedeurs hatchback als als vijfdeurs Sportback op de markt. De driedeurs verwachten we niet meer terug. De koets van de A3 Sportback lijkt grote overeenkomsten met die van de A1 Sportback te vertonen. We zien koplampen met de herkenbare uitsnede, een brede, platte grille en een motorkap. Opvallend is de wijze waarop de ledjes van de dagrijverlichting in een driehoek in de koplampunit zijn gepostioneerd. Voor de rest is de auto eigenlijk vooral herkenbaar als een A3 Sportback.

Zet in op de komst van een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren. Verwacht onder meer een 35 TDI met 150 pk en een 190 pk sterke 40 TDI, beide 2.0's. Daarnaast maken we kennis met een reeks TFSI-benzinemotoren, waarbij de lichtste versie in beginsel 150 pk levert en er later wellicht nog een basisversie volgt. Elektrificatie beperkt zich bij de A3 voorlopig tot mild hybrid-techniek; van echte hybrideversies of zelfs volledig elektrische varianten is vooralsnog niets vernomen. Op deze foto's is ook een S3 te zien, althans, de variant met opvallende uitlaatpijpen lijkt die subtopper te zijn. Die variant zal aanvankelijk de topper van de A3-familie zijn, al komt een nieuwe RS3 die titel enige tijd na de onthulling van de nieuwe A3 terugclaimen.