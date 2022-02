Aston Martins altijd geëlektrificeerd vanaf 2026

Wie dacht dat Aston Martin met de maar liefst 707 pk sterke DBX 707 aangeeft dat het voorlopig helemaal niets moet hebben van schonere mobiliteit, zit ernaast. Hoewel die DBX er absoluut geen voorbeeld van is, zal ook Aston Martin in gaan zetten op auto's die als het goed is minder belastend voor de wereld zijn. Het merk meldt namelijk dat er per 2026 enkel nog geëlektrificeerde nieuwe Aston Martins te koop zullen zijn.

We moeten daarbij in eerste instantie denken aan mild-hybride of hybride aandrijving. Een elektrisch aangedreven Aston Martin laat voorlopig nog wel even op zich wachten. Het Britse Autocar begrijpt dat er van de DBX volgend jaar al een mild-hybride versie komt die voorlopig voorbehouden lijkt aan de Chinese markt. In 2024 komt er echter een plug-in hybride DBX die wereldwijd verkocht zal worden.

Bestuursvoorzitter Lawrence Stroll geeft in gesprek met The Financial Times aan dat we in ieder geval in 2028 ook nog geen volledig elektrisch aanbod hoeven te verwachten. Misschien dat Aston Martin daar pas in 2030 aan wil, al zet Stroll daar als kanttekening bij dat op dit moment zeker niet alle klanten geïnteresseerd zijn in elektrische auto's. Dat zal er dus zachtjes aan in gemasseerd moeten worden, want Stroll laat weten dat het merk wel 'geleidelijk aan naar vol-elektrisch gaat'.