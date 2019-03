Aston Martin Lagonda toont All-Terrain Concept

Lagonda's All-Terrain Concept is een SUV met een volledig elektrische aandrijflijn. Lagonda gaat überhaupt alleen maar auto's met een elektrische aandrijflijn produceren. Daarnaast moet Lagonda zich, in tegenstelling tot het meer op performance gerichte Aston Martin, ook geen bezighouden met autonome technieken.

Is deze All-Terrain Concept verre toekomstmuziek? Ja en nee. Volgens de Engelsen wordt de productieversie al "[...] in de nabije toekomst" gepresenteerd, maar verderop lezen we dat de eerste Lagondas in 2022 op de weg verschijnen. Het ontwerp van het studiemodel is volgens zijn scheppers geïnspireerd op dat van een jacht. Het accupakket van de toekomstvisie is in de bodem verwerkt. Omdat de plaatsing van dit pakket volgens Lagonda voor veel stijfheid in de koets zorgt, moet het mogelijk zijn om de auto 'suicide doors' te geven. Een deel van het dak is volgens Lagonda open te klappen. Aan de achterzijde heeft Lagonda de verlichting naar eigen zeggen aan de onderkant van het uitstekende deel gemonteerd. De verlichting schijnt omlaag en wordt vervolgens de goede kant op "[...] gereflecteerd". Bijzonder.

Wie iets uit de bagageruimte wil pakken, kan gebruik maken van een elektronisch uit- en inschuifbaar opstapje. De voorstoelen zijn draaibaar zodat de bestuurder en de bijrijder - indien de auto in autonome modus rondgaat - elkaar aan kunnen kijken. Informatie over de aandrijflijn geeft Lagonda verder niet vrij.

De uiteindelijke productieversie gaat gebouwd worden in St. Athan in Wales.

Lagonda is een bekende naam die nu dus terugkeert. Het merk bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw en heeft onder Aston Martin onder meer de bizarre Aston Martin Lagonda uit de jaren 70 en 80 voortgebracht. De Lagonda Taraf is het meest recente voorbeeld van een auto met de legendarische naam op zijn achterzijde.