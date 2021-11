Apollo Project Evo: visueel drama

De vraag 'wat maakt een supercar' laat zich moeilijk beantwoorden. Dat auto's in die categorie het nodige visuele drama met zich meebrengen, lijkt echter altijd het geval. De Apollo Project Evo is daarvan een schoolvoorbeeld.

Wie voor scherpe vouwen, heftige welvingen en tientallen koelopeningen geen warme gevoelens koestert, was ongetwijfeld al geen liefhebber van de Apollo IE (Intensa Emotion) die in oktober 2017 uit de as van het Duitse Gumpert herrees. Apollo laat nu de eerste afbeeldingen zien van de opvolger van die heftig gestileerde extremist: de Project Evo.

De Apollo Project Evo is een schoolvoorbeeld van een auto die met uiterlijke liflafjes is overladen. De auto heeft X-vormige verlichting, heftig spoiler- en bumperwerk, enorme openingen en de nodige vouwen en knikjes in zijn ongetwijfeld uit een lichtgewicht materiaal opgetrokken koets. Apollo deelt zelf helaas maar bar weinig over de Project Evo, maar dat het bedrijf niet van plan is om na de IE aan intensiteit in te boeten, staat wel vast.

Apollo IE

De Apollo IE was een 1.250 kilo wegend snelheidsmonster met een 791 pk en 760 Nm sterke 6.3 V12, die zijn oorsprong heeft liggen in de Ferrari F12 Berlinetta en LaFerrari en die voor het laatst in de GTC4Lusso lag. Of de uiteindelijke productieversie van de Project Evo straks wel een turbo of supercharger krijgt, valt nog te bezien.

Overigens heeft Apollo meer nieuws in petto. Zo laat het bedrijf direct de EVision Concept, een elektrisch studiemodel, waarover ook nog bijzonder weinig bekend is.