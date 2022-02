Andretti wil eigen Formule 1-team, vraagt startbewijs aan

Volgens Mario Andretti heeft Andretti Autosport, waar Andretti Global straks deel van gaat uitmaken, al een startbewijs aangevraagd bij de FIA voor seizoen 2024 en wacht het team momenteel op een beslissing van het autosportorgaan. Mocht het team toegelaten worden tot de koningsklasse van de autosport, dan moet Andretti 200 miljoen dollar op tafel leggen als inschrijfgeld. De FIA lijkt daar vooralsnog echter niet heel veel zin in te hebben. Tegenover de website The Race gaf een woordvoerder van de FIA aan dat de organisatie momenteel 'niet in een positie is om de aanvragen van potentiële nieuwe teams in behandeling te nemen of om daarop te reageren'.

Dat laatste hoeft echter niet te betekenen dat de deur definitief gesloten is voor Andretti Autosport. Zeker met de toenemende populariteit van de Formule 1 in Amerika, deels aangewakkerd door de Netflix-serie 'Drive to Survive' en een tweede race in Miami, zou een nieuw Amerikaans team de sport vermoedelijk geen windeieren leggen. Momenteel is het Haas F1 Team, dat in 2016 toetrad tot de Formule 1, het enige Amerikaanse team in de sport. Haas heeft echter geen Amerikaanse coureur in zijn gelederen, waar Andretti Global dat mogelijk wel zou hebben. Andretti Autosport is namelijk ook actief in de IndyCar, waar coureur Colton Hera voor het team rijdt. Hij zou eventueel de overstap naar de Formule 1 kunnen maken.

Ruimte

De interesse van de Andretti's in een toetreding tot de Formule 1 komt in ieder geval niet uit de lucht vallen. Vorig jaar was Andretti Autosport namelijk nog in gesprek met Sauber, dat momenteel onder de merknaam van Alfa Romeo in de Formule 1 rijdt, voor een overname. Gezien de naam en de staat van dienst van de Andretti's zou een toetreding tot de Formule 1 niet onrealistisch zijn. In de regels is er in ieder geval ruimte voor, want die schrijven voor dat er maximaal 13 teams op de grid mogen staan. Momenteel zijn dat er tien. De tijd zal echter moeten leren wat de FIA uiteindelijk beslist.