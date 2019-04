Amerikaanse Toyota Yaris wordt Mazda 2

Eerder dit jaar dook het gerucht op dat Toyota tijdens de New York International Auto Show voor de Noord-Amerikaanse markt belangrijk nieuws op Yaris-gebied zou brengen. Vandaag weten we wat dat nieuws precies is. De Yaris hatchback zoals wij die momenteel in Europa kennen, wordt er van de markt gehaald en draagt het stokje over aan een nieuw model, een model dat eigenlijk helemaal niet nieuw is. De compacte hatchback op deze foto's is namelijk 'gewoon' een Mazda 2. Opvallend nieuws, maar toch niet geheel onverwachts. Hoewel Mazda de 2 in geen enkele vorm in de Verenigd Staten verkoopt, werd de Mazda 2 Sedan er sinds 2015 verkocht als iA van Toyota's inmiddels opgeheven merk Scion. Na het verdwijnen van Scion werd de iA als Yaris iA ondergebracht onder de reguliere vleugels van Toyota, en nu wordt dus de 'Toyota' Yaris hatchback vervangen door een van Mazda afkomstig model, in dit geval de reguliere Mazda 2.

Hoewel de huidige Mazda 2 op papier ook niet meer de jongste is, moet de auto er ogenschijnlijk nog even tegenaan. De 2 krijgt een neusje aangemeten dat we al kennen van de Toyota iA, maar verder is de nieuwe Yaris gewoon een Mazda 2. De standaarduitrusting lijkt dik in orde. Toyota maakt melding van mistlampen, een achteruitrijcamera, lichtmetaal en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Medio volgende maand vult Toyota alle specificaties in tijdens de New York International Auto Show. Reken in ieder geval op een 107 pk sterke 1.5 die de auto van levenslust voorziet.

Mazda en Toyota kruipen steeds vaker naar elkaar toe, desondanks achten we het niet aannemelijk dat de huidige Mazda 2 in Europa binnenkort ook de momenteel actuele Europese Yaris opvolgt. Dat betekent niet dat de twee voor een toekomstige niet samen zullen werken, maar daarover is officieel nog niets bekend.

Adventure

Toyota schiet nog een 1 aprilgrap de wereld in door de Toyota Yaris Adventure te tonen, een Yaris pick-up die volgens het merk de vraag beantwoordt "[...] die niemand heeft gesteld". Leuk detail: ook deze nep-Toyota heeft vierkante wielkasten in de stijl van SUV's als de RAV4 (foto 4).