Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio met retrodesign

In autoland is het al enkele jaren helemaal hip om klassieke modellen vol te hangen met moderne techniek en nieuwe designelementen. Dergelijke restomods vliegen je de laatste tijd om de oren. Zo kwam het Duitse Emilia Auto onlangs met de GT Veloce op basis van een klassieke Giulia GT. Het in Turijn gevestigde ErreErre Fuoriserie gooit het over een andere boeg en hangt een actueel juist vol met klassieke details. Het resultaat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

Wie uitgekeken is op het design van zijn Alfa Romeo Giulia in Quadrifoglio-trim, kan zijn 510 pk sterke sportsedan laten ombouwen tot een auto die wel iets wegheeft van een digitale computertekening van een toekomstig retromodel. ErreErre Fuoriserie heeft namelijk een zeer uitgebreide bodykit ontwikkeld die volgens de coachbuilder designinvloeden van de Giulia Tipo 105 naar de sportsedan brengt. Of dat geslaagd is, laten we even in het midden. Dat er iets bijzonders staat, staat buiten kijf.

Hoewel we her en der stevige naden en panelen zien die op elkaar aansluiten op een wijze waar Tesla zich in zijn beginjaren voor zou schamen, is de verbouwde Giulia in ieder geval een aandachtstrekker. De Giulia Quadrifoglio heeft een volledig nieuw front met daarin vier lichtunits waarvan de buitenste twee een maatje groter zijn. Net als bij de Giulia Tipo 105 (sedan) dus. ErreErre geeft de Alfa nieuwe en heftige bumpers, een fikse diffuser, nieuwe voor- en achterschermen, een intense dakspoiler en zelfs een compleet nieuwe achterklep. Ook achterop is de verlichting anders. Omdat de nieuwe achterlichten zich enkel in de achterklep bevinden heeft het gevaarte achter de klep een tweede set lichtunits. De volledige carrosserie is volgens de creatieve geesten uit koolstofvezel vervaardigd. De wielkasten worden gevuld met 19-inch lichtmetalen wielen met klassiek design.

De Giulia ErreErre Fuoriserie, zoals de auto volop heet, heeft net als het origineel een 510 pk sterke 2.9 biturbo V6. De Italianen zeggen ook wijzigingen aan die krachtbron te hebben doorgevoerd, maar men zegt niet precies wat er anders is. Ook heeft het in Turijn gevestigde bedrijf de ophanging en het interieur aangepast, maar ook hierover treden de Italianen niet in detail. Wel gaat het bedrijf achter de bijzondere Giulia prat op het feit dat alles met de hand is vervaardigd en dat er bijna 5.000 uur werk aan het ombouwen van één auto zit. De vanafprijs is ook niet bepaald mals. Voor de eerste 10 exemplaren willen de Italianen € 196.207,26 zien. Jawel, dat is exclusief belastingen en ook moet je er nog een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio bij aanleveren. Na de eerste 10 exemplaren stijgt de vanafprijs naar - schrik niet - €245.000. Ook dat is exclusief belastingen en zonder donor-Giulia. Daar krijg je dan wel iets bijzonders voor. Om maar met de bewoording van de Italianen af te sluiten: de kleindochter die de jurk van haar grootmoeder draagt.