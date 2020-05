Aantal verkeersdoden vrijwel gelijk ondanks corona

Het is stukken rustiger op de Nederlandse wegen vanwege de coronacrisis. Toch is het aantal verkeersdoden dat in de afgelopen periode te betreuren viel vrijwel gelijk aan dezelfde periode vorig jaar.

We werken massaal thuis en gaan er minder op uit. Dat blijkt ook uit de verkeersdrukte, want pas sinds kort is de drukte op de wegen weer op twee derde van de normale drukte. Je zou zeggen dat dat een positief effect moet hebben op het aantal verkeersslachtoffers. Niets is minder waar, helaas. Het AD bericht op basis van cijfers van verkeerskundig bureau VIA dat er in de hoogtijdagen van de 'intelligente lockdown' (16 tot 26 april) bijna net zoveel verkeersdoden vielen als een jaar eerder: 62 dit jaar tegenover 65 vorig jaar.

Dat het toch nog vaak fout is gegaan, heeft volgens de politie en VIA te maken met de veranderde omstandigheden. Mensen letten minder goed op nu het rustiger is, er zijn veel meer motorrijders op pad en daarbij pakken veel mensen de fiets. Minder alert weggedrag, een groter aandeel kwetsbare weggebruikers en dat in combinatie met meer extreem hard rijdende wegmisbruikers. De politie geeft aan de verkeerscontroles aan te passen, omdat het op de gebruikelijke tijden nu minder relevant is. Er vallen nu vooral gewonden of doden in het verkeer buiten de spits en in het weekend.