30 jaar AutoWeek: dit was nummer 52 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Momenteel ligt nummer 51/52 in de winkel, dus nu is het na een terugblik op nummer 51 van 1990 tijd voor nummer 52. De laatste keer dat we terugblikken, helaas, want het jubileumjaar zit er bijna op.

Nieuws

Het laatste nummer van 1990 was geen lichtpuntje als het ging om hard nieuws, maar op de nieuwspagina's viel één nieuwtje toch wel op. De Daimler Limousine (ook bekend als DS420) ging namelijk uit productie. Na 24 jaar om precies te zijn. De statige Daimler was in 1990 dus al flink op leeftijd en dat was 'm ook wel aan te zien. Toch moet het voor diverse vorstenhuizen wel een teleurstelling zijn geweest, want het uiterst luxe Britse slagschip was zeer geliefd onder de regenten van tal van landen. In 1990 begonnen de jaren echter te tellen, niet alleen vanwege zijn uiterlijk, want de eind jaren 60 geïntroduceerde Daimler stond immers nog op de basis van de Jaguar Mk10, de voorloper van de Jaguar XJ. Uiteindelijk liep pas in 1992 werkelijk de laatste van de band. Eén van de laatste vier ging naar koningin Elizabeth, een andere naar haar moeder.

Echt hard nieuws was er verder niet, maar we kregen op de valreep in 1990 nog wel enkele interessante conceptauto's voorgeschoteld die 'een blik op de 21e eeuw' zouden werpen. Onder meer twee concepts op basis van de Ford Fiesta én een door Giugiaro getekende Jaguar van de toekomst. Vooral die laatste bleek best een interessante vooruitblik te zijn. Je hebt er misschien wat fantasie bij nodig, maar in grote lijnen zien we toch al wat van de rondere vormen van de latere XJ en X-type terug in het 'Kensington' gedoopte studiemodel.

Tests

Ook qua tests hield het eind 1990 niet echt meer over. Halverwege nummer 52 van dat jaar was er toch nog een twee pagina's tellende rij-impressie van de Rover 200-serie. Een auto die anno 2020 bijna niet meer wordt gespot en die ook geen hedendaagse nazaat meer heeft. Hooguit in de vorm van de Honda Civic, want daarmee deelde de Rover (die overigens zijn basis met de Concerto deelde) veel techniek. De redacteur van dienst was erg te spreken over de 200-serie en dan met name over de toen nieuw geïntroduceerde toppers: de 416 GSi en de 216 GTi. Die waren met hun respectievelijk 112 en 122 pk sterke 1.6 voor hun tijd lekker vlot.

Reportages

Vorig jaar was het een drukte van belang in het Amsterdamse havengebied vanwege de komst van een enorme lading Tesla's Model 3. In 1990 werd er naar heel andere auto's uitgekeken: de niet aan te slepen succesnummers van Nissan. AutoWeek was er een dagje bij om te zien hoe dat in zijn werk ging en mocht zelf een 300 ZX van de boot rijden.

Na een reis van 30 dagen kwam de Honmoku Maru vanuit Japan aan in Nederland met de enorme lading Nissans, 5.500 stuks om precies te zijn. De Honmoku Maru ging overigens niet alleen naar Nederland op en neer, maar bracht ook auto's naar andere havens in Europa, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. Het was zelfs één van de acht schepen van Nissan die deze taak volbrachten. Het gros van de lading uit 1990 is inmiddels niet meer onder ons, maar het schip zelf vaart nog wel! Er staat alleen geen Nissan meer op, sinds 1997 is het schip eigendom van een ander bedrijf.

Een traditie die we al sinds 1990 in ere houden, is om als redactie terug te blikken op het voorbije jaar. Ook dit jaar doen we dat weer, maar daar zie je later op deze website meer van! In 1990 was bovenstaande rijtje auto's in ieder geval het indrukwekkendst dat de testredactie dat jaar aan de tand had mogen voelen. Opvallend veel Japanse auto's, met enkele opvallende uitspattingen ertussen. Van het hele rijtje hierboven zie je de Suzuki Swift, Lexus LS en Renault Clio tegenwoordig nog het vaakst.

Reclame

Tegenwoordig kun je bij Subaru in Nederland aankloppen voor de XV, de Forester en de Outback. Drie avontuurlijk ingestelde auto's die ruwweg dezelfde vorm volgen. In 1990 was het aanbod van het Japanse merk nog een stuk diverser, zo blijkt wel uit deze advertentie. Kijk die Mini Jumbo eens!