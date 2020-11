30 jaar AutoWeek: dit was nummer 48 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 48 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 48?

Nieuws

De Ford Escort Clipper was een auto waarmee tal van gezinnen in de jaren 90 op vakantie gingen, maar eenmaal op de camping aangekomen zat het werk voor de Ford erop. Dat de auto echter ook zelf prima als verlengstuk van het kampeerplezier gebruikt kon worden, wilde men laten zien met de Ghia Seeka Concept. Een Escort die voorzien was van allerlei zaken om het gemak te dienen. Zo had-ie onder meer een zonnescherm, een koelkast, een zonnedak én stond-ie hoger boven de grond. Zo kon je ook makkelijker overal komen. De belangrijkste optie was zonder twijfel de telefax!

Wie het liever af fabriek al wat avontuurlijker aanpakte, zal ongetwijfeld blij zijn geweest met het nieuws dat iets verderop in AutoWeek 48 van 1990 te lezen was. Opel zou namelijk met een terreinauto komen, op basis van de Isuzu Rodeo. 30 jaar geleden dachten we nog dat die zou luisteren naar de naam 'Prado', maar dat bleek niet helemaal te kloppen. We hebben het natuurlijk over de Frontera. Hij deed het hier lang niet slecht, maar echt een verkooptopper werd het uiteindelijk niet.

Tests

Eind november 1990 hadden we het genoegen om voor het eerst met een auto te rijden die daarna jarenlang onlosmakelijk met het straatbeeld verbonden zou blijven: de BMW 3-serie E36. Qua design was dat destijds een enorme sprong ten opzichte van de E30. Ook de eerste indruk bij het rijden was goed. Het motto 'Freude am Fahren' kwam volgens de testredacteur 'in volle glorie tot uiting' in de E36. Dat de prijs ten opzichte van zijn voorganger ook een sprong had gemaakt, was dan ook geen schande.

De eerste rijtest met de 3-serie was echter niet het grootste spektakel in AutoWeek 48 van 1990. Dat was namelijk de triotest tussen de Ferrari Testarossa, Porsche 928 en Chevrolet Corvette. Drie voor hun tijd bloedsnelle auto's die niet alleen qua prestaties veel op elkaar leken. Ze hadden namelijk ook alle drie de voor die tijd typerende klapkoplampen. De Ferrari was met zijn 390 pk de sterkste en maakte ook het meest indruk. Dat kwam door de twaalfcilinder en het geluid daarvan, maar ook zijn rijgedrag. De Porsche volgde op de tweede stek en voor de Corvette 'moet je misschien een Amerikaan zijn'.

Wie terugdenkt aan 1990, denkt ongetwijfeld ook terug aan de Duitse eenwording op 3 oktober van dat jaar. Daarmee kwam het DDR-erfstuk Trabant uiteraard in zwaar weer terecht. Om toch nog het hoofd boven water proberen te houden, kwam Trabant daarom met de enigszins ongelukkig genaamde Tramp. Een open Trabant met een stoffen kap en deuren. Een beetje zoals de Citroën Méhari dus. In de neus lag inmiddels een Volkswagen-motor, want het westen bleek op dat gebied toch wel echt wat verder te zijn. De Tramp kon het tij echter niet meer keren. Nog geen halfjaar na onze test met het gele ding liep de laatste Trabant van de productielijn.

Reportages

Sommige adviezen uit 1990 gaan nog altijd op. Ze brachten we destijds in een reportage onder de aandacht dat het najaar de beste tijd is om een cabriolet te kopen. Dat lijkt vanwege het weer natuurlijk niet zo'n lekker plan, maar het heeft alles met het aanbod te maken. In het voorjaar zoeken er simpelweg meer mensen naar en is een deel van de vroege vogels al verkocht. We lichtten daarom een aantal interessante opties uit op de occasionmarkt. Zo was de Ford Escort MK4 Cabrio een 'keurige keuze' en was een 'verrassend elegante' open Opel Ascona ook interessant. Wie het liever iets spectaculairder had, kon bijvoorbeeld kijken naar een Porsche 914 of een jong gebruikte Mazda MX-5.

Een cabriolet moest jou en je budget natuurlijk wel liggen, maar gelukkig was er ook nog een interessante andere optie op de occasionmarkt. De Volvo 340 was destijds volgens de redacteur van dienst namelijk ook het aanbevelen waard. En anders was-ie ook nog een tijdje nieuw te koop, want Volvo verlengde de productie in 1990 nog eventjes. AutoWeek ging nog eens met de 340 op stap om te kijken of de in Nederland gebouwde Volvo nog genoeg in zich had om mee te kunnen met zijn tijd. De prestaties waren niet flitsend, maar de 340 stond als betrouwbaar te boek en was in 1990 kennelijk nog een 'mooi en evenwichtig model'. Ook was het 'de laatste Daf die je nog nieuw kon kopen'.

Reclame

Een extra grote C-segmenter met kont. Dat is een fenomeen dat wel heel duidelijk niet meer in de huidige tijd thuishoort. In 1990 was het echter nog de gewoonste zaak van de wereld dat je een dergelijke auto nieuw kon kopen in Nederland en dan kon je bijvoorbeeld bij Ford terecht. De Orion, in wezen een Escort met een flink achterste, moest het perfecte alternatief zijn voor wie een Escort wat te krapjes vond. Dat de Orion de naam van een sterrenbeeld droeg, was dan ook niet zomaar: in de Orion draaide alles om ruimte.