30 jaar AutoWeek: dit was nummer 30 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 30 in de winkel , maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 30?

Nieuws

Het nieuws van AutoWeek 30 uit 1990 staat in het teken van Franse bolides. Zo stond de aankomende vernieuwde Espace op de gevoelige plaat. Deze stond toen nog voor 1991 op de agenda, maar zou zich al tijdens de komende Salon van Parijs aan het grote publiek laten zien. Hoewel in het artikel vooral over motorische wijzigingen wordt gesproken, leert de geschiedenis dat Renault ook een flinke cosmetische ingreep had klaarliggen voor de Espace. De jaren 80 schudde de MPV van zich af. In plaats daarvan kreeg de Fransman flink rondere carrosseriedelen die vaak in kleur met de rest werden meegespoten. Qua motorisering weet AutoWeek al te melden dat een 3.0 zescilinder in het vat zit. Dit blok is goed voor 170 pk, waarmee de Espace tot 200 km/h kan scheuren.

Ook zijn er weer toekomstschetsen uit de hoge hoed getoverd. De Citroën XM moet het ontgelden en krijgt zoals wij destijds verwachtten een sedan- en stationkont. De XM Break volgt in 1992, de sedan heeft de openbare weg nooit weten te bereiken. Het gamma van Citroën ziet er anno 2020 heel anders uit: vrijwel alle modellen staan tegenwoordig een stuk hoger op hun wielen.

Tests

Hot hatchbacks: jarenlang lieten ze menig fanatiekeling zweten. Als men aan dergelijke auto's van pakweg dertig jaar geleden denkt, zijn het vooral de Fransen die genoemd worden met auto's als de Peugeot 205 GTI. Ford wilde echter ook meespelen en liet zijn Special Vehicle Engineering-afdeling aan de Fiesta klussen. Het resultaat is deze 133 pk sterke Ford Fiesta Turbo. Met de viercilinder sprint de hete Fiesta binnen 8,2 seconden vanuit stilstand naar de 100. En hij kan die sprint doortrekken tot 205 km/h. De meeste gepeperde Fiesta van nu krijgt 200 pk, heeft 6,5 seconden nodig voor een dergelijke sprint en haalt een top van 232 km/h.

In een triotest sturen we drie terreinbeulen de zandbak in: Toyota Land Cruiser Customwagon VX van 125.000 gulden, een Beijing 212 van 24.200 gulden en de 44.795 gulden kostende Jeep Wrangler Soft Top. De Land Cruiser blijkt een forse beer die van goeden huize komt, maar ook te mooi is voor de blubber. De Sovjet-Bejing is een ouderwets terreinmonster en de Amerikaan is de sportieve allrounder van het trio. Toyota en Jeep houden nog steeds vast aan de ondertussen iconische modellen, Bejing staakte na dertig jaar in 1995 de productie van de 212.

160, 129 of 107 pk? Dat is het verschil tussen de Volkswagen Golf GT60, GTI 16V en reguliere Golf GTI (tweede generatie). In een triotest mag het drietal zich bewijzen. De topsnelheden variëren van 189 tot 219 km/h: allemaal cijfers die in de schaduw staan van de huidige Golf GTI. Die blaast zijn voorgangers met zijn 245 pk namelijk rigoureus aan de kant. Of het rijplezier in de praktijk even groot is, dat blijft natuurlijk wel de vraag.

Reportages

In een deel van de jaren 80 voelde Amerika nog de gevolgen van de oliecrisis, maar begin jaren 90 ging het alweer veel beter. Grootmacht General Motors maakte dan ook bekend dat het van plan was om een heel scala aan nieuwe modellen naar Europa te halen. Groot nieuws dus en tijd voor een nadere kennismaking met wat Europa te wachten stond. Dat blijken onder andere de Chevrolet Corvette, Chevrolet Caprice Classic, Chevrolet Beretta, Pontiac Grand Prix, Buick Park Avenue en de Pontiac Firebird.

In de Posterstory laat een ware filmster zich zien, want de DMC DeLorean kent iedereen uiteraard maar van één ding. Een laatste reportage wordt aan driedeurs auto's gewijd. AutoWeek krijgt een lezer op leeftijd zover om de in- en uitstap van verschillende auto's te testen. Voor destijds doodnormale auto's worden behandeld, maar nu zijn ze vrijwel allemaal uitgestorven. De man stapt namelijk onder andere in een driedeurs Mazda 323, Renault 19, Toyota Celica, Ford Fiesta, Opel Kadett en Fiat Uno. Heerlijke nostalgie!

Advertentie

In de zomer liepen de advertenties klaarblijkelijk terug, want op een ondertussen bekende reclameposter over een autoradio mét CD-speler na werd er niet geadverteerd.