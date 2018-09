SUV-Coupé wil een Mazda zijn Skoda Kodiaq GT bijzonder ingepakt

Skoda komt niet alleen met een RS-versie van de Kodiaq, maar ook met een nieuwe carrosserievariant: de Kodiaq GT. Het is die 'coupé-SUV' die in camouflagetrim is genapt.

Eigenlijk weten we al even hoe Skoda's Kodiaq GT, een nieuwe variant van de Kodiaq, vormgegeven zal worden. In juli dook de auto al zonder plakkers in China op en nu is de auto opnieuw in beeld verschenen. Skoda heeft zijn best gedaan om te auto te vermommen als een Mazda CX-5, maar zet het verklede exemplaar vervolgens doodleuk naast minder fanatiek beplakte Kodiaqs GT. Handig!

We weten in ieder geval dat de Skoda Kodiaq GT in China op de markt komt en aldaar gebouwd gaat worden door de joint-venture Shanghai-Volkswagen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de auto ook naar Europa komt, al heeft Skoda daar nog geen bevestigende woorden over uitgesproken. Volgens eerdere Chinese berichten is de Kodiaq GT 4,63 meter lang, 1,88 meter breed en 1,65 meter hoog. Daarmee is de auto enkele centimeters korter en natuurlijk lager (6 cm) dan de reguliere Kodiaq. De wielbasis is met 2,79 meter identiek aan die van de Kodiaq die we al kennen.