Restomod: Porsche Classic moderniseert 911 (993)

Porsche presenteert geen volledig nieuw model tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach, maar schuift wel een op bijzondere wijze aangepaste 911 Turbo van de 993-generatie naar voren.

Het is twintig jaar geleden dat de 911 (993) uit productie ging en Porsche grijpt dat aan om tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach een wel heel bijzonder exemplaar te tonen. De Golden Yellow Gespoten 911 Turbo (993) op deze foto's is een zogeheten restomod en dat houdt in dat er bij de restauratie van de auto ook moderne onderdelen zijn toegepast. De kleurstelling van de auto doet enigszins denken aan de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series die Porsche vorig jaar presenteerde.

Achterin ligt weliswaar een 3,6-liter grote zescilinder boxermotor, maar het blok is volledig nieuw. Elk onderdeel is kakelvers en de machine levert geen 408 pk zoals het origineel, maar liefst 450 pk. De zescilinder boxermotor is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Vierwielaandrijving is uiteraard van de partij.

Het chassisnummer van deze opmerkelijke creatie volgt dat van de allerlaatste 993 Turbo op die in 1998 werd gebouwd. Op de zijkanten van de 911 plaatst Porsche de op de 911 Turbo (993) optionele luchtinlaten. De koets is op dezelfde manier tegen roest beschermd als moderne creaties uit Stuttgart.

Dit goudkleurige exemplaar mag helaas alleen op de circuits of op eigen terrein worden gebruikt. Typegoedkeuring heeft -ie dus niet. Op 27 september is de auto te zijn op Laguna Seca en exact een maand later gaat hij onder de hamer. De opbrengsten gaan naar de Ferry Porsche Foundation, een organisatie die zich inzet voor onderwijs voor kansarme jongeren.