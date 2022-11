Test vierseizoenenbanden in de maat 195/55 R16

In dit soort tijden probeert iedereen geld te besparen, op alle plekken waar dat mogelijk is. Hopelijk gaat dat niet ten koste van de veiligheid. We hebben een aantal vierseizoenenbanden getest, zodat we je kunnen vertellen hoe je geld kunt besparen op een goede manier.

Je kunt overal op besparen, zelfs als het gaat om banden. Het is echter belangrijk dat je de veiligheid niet uit het oog verliest. Banden spelen immers een cruciale rol als schakel tussen je auto en de weg. Vierseizoenenbanden groeien aan populariteit. Je houdt immers wisselkosten en geld voor een tweede set wielen op zak. Anderzijds mogen banden niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Onze kandidaten moesten hun kwaliteiten bewijzen in veertien afzonderlijke testdisciplines onder de meest uiteenlopende weersomstandigheden, voordat ze in het laatste hoofdstuk worden getest op ‘value for money’. Je vindt alle afzonderlijke resultaten op deze pagina en de uitgebreide tabellen in het PDF bij dit artikel.

Remproef als kwalificatie voor de test van de all-seasonbanden

Alle banden moeten zich bij de remtests eerst kwalificeren voor de finale van deze test. Ze krijgen een eerlijke kans bij de remproef op nat en droog wegdek, maar we trekken een grens bij rubber dat remwegen van in totaal meer dan 99 meter laat noteren (geel). De producten met de gele cijfers leveren nog acceptabele prestaties, de exemplaren met de rode cijfers (totale remweg meer dan 105 meter!) zijn geen aanrader als je geen onnodige risico’s wil lopen. Ter vergelijking staan de remwegen van de als referentie ook geteste zomer- en winterband onderaan de tabel in het PDF.

1 BridgestoneWeather Control A005 Evo 91 V

2 Vredestein Quatrac 91 V

3 Michelin CrossClimate 2 91 V

4 Kleber Quadraxer 3 91 V

5 Hankook Kinergy 4S² 91 H

6 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 91 V

7 Dunlop Sport All Season 91 V

8 Continental AllseasonContact 91 V

9 Firestone Multiseason 2 91 V

10 Maxxis Premitra All Season AP3 91 V

11 Falken EuroAll Season AS 210 91 V

12 Kumho Solus 4S HA 32 + 91 V

13 Toyo Celsius AS 2 91 V

14 Nexen N’blue 4Season 91 H

15 Nokian Seasonproof 91 V

16 Laufenn G Fit 4S 91 H

17 CST Medallion All Season ACP1 91 V

18 GT Radial 4Seasons 91 V

19 Tristar AllSeason Power 91 V

20 Sebring All Season 91 V

21 Triangel SeasonX TA01 91 V

22 Minerva All Season Master 91 V

23 Ovation VI-782 AS 91 V

24 Kormoran All Season 91 V

25 Tracmax X-Privilio Trac Saver 91 V

26 Nankang Cross Seasons AW-6 91 V

27 Hifly All-Turi 221 91 V

28 Torque TQ025 91 V

29 Fortuna Ecoplus 4S 91 V

30 Goodride AllSeason Elite Z-401 91 V

31 Fulda Multicontrol 91 H

32 Superia Ecoblue 4S 91 V

33 Westlake All Season Elite Z401 91 V

34 Ceat 4 SeasonDrive 91 V

35 Atlas Green 4S 91 V

Zo hebben we getest

Voor het belangrijkste deel van de test zijn we met de vijftien finalisten afgereisd naar de zuidelijke helft van deze aarde. In de Nieuw-Zeelandse Alpen vinden we op het SHPG-testterrein optimale winterse testomstandigheden bij -5 graden. Daarentegen heerste er een zomerse 22 graden tijdens onze natte en droge tests, die we uitvoerden op de ATP-testlocatie in het Duitse Papenburg en op de Wachauring in Oostenrijk. Het kostenhoofdstuk, de slijtagetest over 12.000 kilometer, hebben we overgelaten aan de slijtageprofessionals van IFV.

Het kostenplaatje

De aanschafprijs speelt in ons kostenhoofdstuk slechts een ondergeschikte rol. Het belangrijkste criterium is het zogeheten kilometrage. Dat geeft aan na hoeveel kilometer de wettelijke minimale profieldiepte van 1,6 millimeter in de hoofdprofielgroeven is bereikt. Met een ongekend kilometrage van 72.000 kilometer ligt de Nexen ver voor bij dit testonderdeel. De banden van Michelin, die qua kilometrage eigenlijk altijd de maatstaf zijn geweest, eindigen op de voorlaatste plaats, zij het met een nog steeds respectabele 44.000 kilometer. Als duurste band in deze vergelijking eindigt hij samen met de allseason van Continental onder aan de tabel bij de kostenberekening per 1.000 kilometer.

De testonderdelen op sneeuw

Hoewel de winters steeds milder worden en er praktisch nooit zware sneeuwval is, moeten vierseizoenenbanden ook onder extreme omstandigheden veilige rijeigenschappen bieden. Een directe vergelijking van de in alle disciplines geteste winter- en zomerbanden laat zien hoe sterk ze presteren. Alle met groene balken gemarkeerde kandidaten bieden goede en veilige winterkwaliteiten. De Michelin CrossClimate 2 is in sommige opzichten zelfs superieur aan de winterband. Maar hoewel alle testdeelnemers het sneeuwvloksymbool dragen, is de wintergeschiktheid van de geel gemarkeerde kandidaten slechts ‘voldoende’ te noemen, en in het geval van de Bridgestone Weather Control A005-Evo zelfs ‘ernstig beperkt’.

De testonderdelen op nat wegdek

Op natte wegen en bij zomerband-achtige temperaturen moeten all-seasonbanden een geschikt alternatief bieden voor zomerbanden. Behalve bij de aquaplaningstests, waar de regenspecialist Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 de beste reserves biedt, komt de zomerband zoals verwacht altijd als beste uit de bus. De direct insturende en dynamisch reagerende kandidaten van Vredestein, Hankook, Dunlop en Bridgestone staan op bijna hetzelfde niveau. Minder goed doen komen de producten van Nexen en Toyo uit de verf. Deze allseasons ontbreekt het aan grip bij het remmen en in de bochten.

De testonderdelen op droog wegdek

Bij zonnige temperaturen en op droge hellingen dient de zomerband als maatstaf voor de geteste winterbanden. Dit geldt met name voor de stuur- en rijeigenschappen, die naast rijveiligheid in het ideale geval ook de nodige rijplezier opleveren. De grootste funfactor bieden de producten van Vredestein, Bridgestone, Michelin en Kleber. Deze reageren spontaan op stuurcommando’s en cirkelen op dynamische wijze over het parcours. Het was geen toeval dat onze test-Polo met dit rubber het snelst tot stilstand kwam bij de gesimuleerde noodstops. Daarentegen voelt de VW met de winterbanden van Maxxis en Nexen nogal zwabberig aan, terwijl de Continentals, Firestones en Nokians voor de langste remweg zorgen.

Speciale meetapparatuur voor uiterst nauwkeurige metingen

De tijd dat het brandstofverbruik werd gemeten door middel van een jerrycan die aan de voorruit hing met een verbindingsslang naar de carburateur is voorbij. De brandstofsystemen van hedendaagse auto's zijn complex; de verbruiksmeting is zodoende ingewikkeld en vergt veel technische inspanning. Dit is echter dagelijkse kost voor de specialisten van AVL GmbH. Het bedrijf uit het Oostenrijkse Graz is een toonaangevende leverancier van dit soort meetapparatuur voor de gehele mobiliteitssector.

De Plutron Classic die voor onze tests tot inzet kwam, meet het brandstofverbruik tot op een honderdste liter nauwkeurig. De debietmeter heeft slechts twee aansluitingen, die verbonden zijn met de brandstofleidingen. De meting is gebaseerd op het volume en de dichtheid van de brandstof. Alle gegevens worden tijdens het rijden geregistreerd en op de computer geanalyseerd.

Nieuwe milieubeoordeling banden

De effecten van het autoverkeer op het milieu zijn groot, daar kunnen we niet omheen. Maar fijnstof, geluidsemissies en verspilling van grondstoffen kunnen we niet gemakkelijk, en zeker niet snel, uitbannen. En, laten we onszelf niet voor de gek houden, van milieuvriendelijk individueel vervoer zal ook bij de overschakeling op e-mobiliteit geen sprake zijn. De productie van miljoenen banden is daarvoor mede verantwoordelijk. Toch doen de bandenfabrikanten serieuze inspanningen om die milieubelasting geleidelijk te verminderen. Wij dragen daaraan graag een steentje bij, door bij onze bandentests deze aspecten onder de loep te nemen. Waarbij het uiteraard wel van belang is dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Minder slijtage, minder brandstofverbruik, minder gebruik van grondstoffen, minder geluidsoverlast en kortere transportafstanden – na toepassing van deze criteria hebben we de kandidaten uit onze vierseizoenen-bandentest geanalyseerd en de afzonderlijke punten geëvalueerd. De kilometrage, een zo laag mogelijke bandenslijtage als gevolg daarvan en het brandstofverbruik zijn de doorslaggevende kenmerken. Uiteindelijk komt Goodyears Vector 4Seasons als beste uit de bus, een overtuigend bewijs van het feit dat topprestaties op het gebied van rijeigenschappen en zorg voor het milieu elkaar niet uitsluiten.

Conclusie

Zijn vierseizoenenbanden een slecht compromis? Nee, dat is allang verleden tijd. Moderne all-seasonbanden zijn absoluut een veilig alternatief, vooral voor kleine en compacte auto's, zoals onze tests in alle klimaatzones bewijzen. De moderne technologie maakt het mogelijk. Ze besparen veel tijd en geld. Maar pas op: op de bandenmarkt wemelt het van de zwarte schapen, dus let er bij de aanschaf op dat je een band koopt met een goede aanbeveling of die goed uit een test als deze is gekomen.

