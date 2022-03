Test: Skoda Fabia

Skoda loopt al wat langer mee in Nederland, maar de echte doorbraak kwam pas toen in 1997 de Octavia zijn debuut maakte. Dat was de eerste volledig nieuwe auto nadat Volkswagen in 1991 het merk inlijfde. Tot dan toe deden we het nog met de Favorit en de Felicia. Een paar jaar later, in 2000, zag de eerste Fabia het daglicht. In 2011 steeg de verkoop van de Fabia tot ongekende hoogten dankzij de 1.2 TDI. De Octavia profiteerde in 2014 van soortgelijke fiscale voordelen en verkocht in dat jaar als een malle.

Geen Combi meer

We zijn nu bij de vierde lichting van de Fabia en een groot verschil met de voorgangers is het gegeven dat er geen Combi meer is. Dat zullen velen betreuren, want het was echt de ruimste in zijn klasse (530 liter bagageruimte bij de laatste!). Toch even een tip voor koopjesjagers: de ‘oude’ Fabia Combi is nog te koop en voor slechts € 20.790 heb je de Business Edition met 95 pk TSI! Bij de jongste versie is er ook op motorisch vlak weinig keuze: een 1.0 TSI met 90 of 110 pk, in dat laatste geval gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. Op onder meer de Duitse markt is er een basisuitvoering met de 65 pk sterke 1,0-liter zonder turbo voor € 13.990 met een uiterst magere uitrusting. Er is daar echter ook een 1.5 TSI. De TDI is voor de Fabia van het toneel verdwenen. Ooit hadden we zelfs een Fabia RS met 1.4 TSI en 180 pk en de generatie daarvoor was er zelfs een 1.9 TDI RS, met 130 pk. Oké, nog een beetje historie; de eerste Fabia (ook als sedan geleverd) was leverbaar met een tweelitermotor, dezelfde als uit de derde Golf GTI. Die heette domweg Fabia 2.0. In die jaren had het basismodel een 997 cc viercilinder met 50 pk. Maar nu weer terug naar het heden, naar onze fonkelnieuwe testauto in de hippe kleur Phoenix Orange en als meest complete uitvoering, Business Edition.

Volwassen auto

Het jongste type vertoont duidelijk trekjes van de vorige modelreeks, maar oogt toch modern en fris. Hij is 11 cm langer, 5 cm breder en 1 cm lager, op een 9 cm langere wielbasis. Hij oogt nu minder smal en hoog. Het interieur mogen we beslist niet onbesproken laten. Skoda lijkt er een beetje patent op te krijgen een mooier binnenste te hebben dan de zustermodellen van Volkswagen. Het dashboard heeft een originele vormgeving en is opgetrokken uit mooie materialen. Het heeft in dit geval een groot infotainmentscherm en een digitaal instrumentarium. Over de volle breedte loopt een strook stof. Dat zien we tegenwoordig wel vaker en het oogt knus. De zitpositie is goed en de bediening is lekker duidelijk. Hiermee rijd je zo weg, zonder uitgebreide instructies vooraf. En rijden doet hij goed. De kleine turbomotor geeft zijn maximale koppel al vrij snel af en doet zijn werk in stilte. Vooral als je met 100 km/h in de vijfde versnelling rijdt, hoor je de driecilinder niet en je voelt ook geen enkele vibratie. Een mooi stuk techniek en nog eens heel zuinig ook. Een zesde versnelling hebben we echt geen moment gemist.

Beter dan zijn voorganger

De besturing werkt rustig en exact en alleen het enthousiasme waarmee de rijstrookassistent werkt, zou je als irritant kunnen ervaren, maar daar hebben meer auto’s last van. De goede geluidsisolatie in combinatie met het comfortabele onderstel maken van de Fabia een volwassen auto. Hiermee kruis je op je gemak naar Italië of Noorwegen. Het stuur hoef je maar een kleine beetje vast te houden, want de elektronische waakhond houdt de Fabia keurig in het midden van de rijstrook. Het is op alle fronten een betere auto dan zijn voorganger, dat staat buiten kijf. De ruimte op de achterbank en in de kofferbak valt niet tegen voor dit segment. Op dat vlak heeft Skoda doorgaans de beste kaarten.

Het ontbreekt je aan vrijwel niets in de Fabia. Een mooi infotainmentsysteem, adaptieve cruisecontrol en actieve rijstrookassistentie zijn daarvan goede voorbeelden. Dat brengt in dit geval wel met zich mee dat de basisprijs van de geteste uitvoering met ruim € 5.000 steeg door al die leuke opties. Neemt niet weg dat de Tsjech onderaan de streep een prima aanbieding is. Succes lijkt wederom verzekerd.