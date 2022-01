Test: Audi Q5 Sportback

De Audi Q5 Sportback is een opvallende nieuwkomer. Het is een SUV-coupé volgens het klassieke recept. De achterruit ligt dus aanzienlijk vlakker, de daklijn daalt al snel na de B-stijl en de zijruitpartij eindigt in een punt. Dat de aflopende koets van de Audi ruimte kost, is evident. Op papier valt dat offer echter erg mee. Audi geeft een inhoud van 455 liter op, waarmee de auto nauwelijks onderdoet voor een reguliere plug-in-Q5. Het valt op dat de Audi geen vak onder de vloer heeft, zodat de laadkabels altijd in een los tasje door de ruimte slingeren.

Op de achterbank is het verschil goed merkbaar met een reguliere Q5. De Sportback biedt minder ruimte tussen kruin en hemeltje en door de kleine, aflopende zijruiten is het verschil gevoelsmatig nog groter. Logisch, maar wie een Sportback kiest zal er niet om malen. Audi verdient bovendien een pluim voor de achterbank zelf, want die is in alle gevallen verschuifbaar en bovendien vanuit de bagageruimte om te klappen.

Grotere accu

De ‘coupé-SUV’, zoals modellen als de Audi Q5 Sportback ook wel worden genoemd, krijgt op internet en op straat niet alleen maar positieve reacties. Tegelijk is al lang bewezen dat kopers er dol op zijn en er zelfs graag extra voor betalen. Ten opzichte van een vergelijkbare, reguliere Q5 is de Sportback € 2.200 duurder. In het geval van de 50 TFSIe, de 299 pk sterke ‘instapper’, levert dat een vanafprijs op van net geen 72 mille.

De plug-in hybride varianten van de Audi Q5 hebben onlangs een update ondergaan en kunnen nu ook zo’n 18 kWh aan stroom herbergen. Daarmee kom je verder dan voorheen. De Audi heeft een tweeliter viercilinder turbomotor in de neus. De elektromotor van de Audi zit tussen de motor en de zeventraps automaat met dubbele koppeling geplaatst, waarbij de krachten ‘gewoon’ op een mechanische manier tussen voor- en achteras worden verdeeld

Wat opvalt is dat de Audi in veel gevallen direct na het wegrijden de brandstofmotor inschakelt, met een erg onprettig schokje als gevolg. Opvallend, temeer aangezien dit ons niet is opgevallen bij een eerdere test met een stekker-Q5. Als het schokje eenmaal is gepasseerd, is de Audi-aandrijflijn soepel en stil. De Duitser is duidelijk afgestemd op comfort, dus het is de vraag hoe vaak je daarvan in de praktijk gebruikmaakt. Een sterk punt van de Audi is dat hij op basis van de omstandigheden kan bepalen hoezeer er ‘op de motor’ wordt afgeremd. Met een voorligger of een krappe bocht op komst vertraagt de auto dus meer dan als er alle ruimte is, wat in de praktijk prettig werkt. Wel moet je bijbetalen voor een pakket hulpsystemen met adaptieve cruisecontrol en actieve rijstrookassistent, maar dat werkt dan vervolgens wel fijn. Luchtvering is ook tegen meerprijs leverbaar. Onze testauto was daarmee uitgerust dat is een dikke aanrader. Hiermee komt er een weldadige rust in de koets en wordt een comfortniveau bereikt dat met traditionele spiraalveren simpelweg onhaalbaar is.

Kil en zakelijk

Het interieur van de Audi is strak en zakelijk, maar ook wat kil en fantasieloos. De afwerking is keurig, maar het Q5-binnenste is verre van gezellig en geeft ook nergens het gevoel dat je echt in de watten wordt gelegd. De knop die we in de Audi moeten missen, is de combinatie van draaiknop en touchpad voor het MMI-multi­mediasysteem. Die draaiknop was zeker onderweg een uitkomst. Bovendien zit het scherm net even te hoog en te ver weg om een prettig touchscreen te zijn, al zijn indeling en snelheid verder goed voor elkaar. Gelukkig treffen we nog wel gewoon een knoppencluster voor de klimaatcontrole aan. Erg jammer is dat Audi het afschaffen van de MMI-knoppen niet heeft aangegrepen om een nieuwe middenconsole te ontwerpen. Er is nu alle ruimte voor bekerhouders die níet onder de armsteun zijn weggemoffeld, maar die kans wordt niet benut. Het digitale instrumentarium van Audi is top. Dat kan werkelijk alles, van een compleet ritoverzicht tot de kaart en een combinatie van beide. Dat is zowaar ook standaard op de sportief aangeklede S-Edition en heeft daarmee een ware uitzonderingspositie. Ons testexemplaar kreeg voor bijna 20 mille aan opties mee, maar moet het bijvoorbeeld nog met handmatig verstelbare voorstoelen doen. Natuurlijk, dat is een keuze, maar het zegt wel veel over het prijsbeleid van Audi.