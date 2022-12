Opel Astra 1.2 Turbo 130 pk - Welkom Duurtest

Na Peugeot 308 komt Opel Astra. Dat klinkt nu logischer dan tien jaar geleden. De huidige Astra is samen met de 308 ontwikkeld, omdat beide merken tot hetzelfde concern behoren. Daarom rijden we na een duurtest met de Fransman nu zes maanden in de Duitser.

De Opel Astra lijkt vanbuiten in niets op zijn Franse neef. Opel heeft een zeer herkenbaar familiegezicht neergezet, met het op de Manta A geïnspireerde frontdesign. In Opel-taal: de Vizor-grille. Zeker met de zwarte accenten die onze uitvoering heeft, maakt dat de Astra laag, breed en lekker dik. Nu is onze duurtester een Astra Ultimate, met echt alles erop en eraan. Helaas is deze uitvoering intussen uit de prijslijst verdwenen. Als je een Astra wilt bestellen die er net zo uitziet als onze duurtester, ga dan voor een GS-Line. Bestel er vervolgens 18-inch lichtmetalen wielen bij en laat accenten die bij de GS Line chroomkleurig zijn, in het zwart uitvoeren.

Andere aandrijflijn gekozen voor de Opel Astra

We hebben bewust gekozen voor een andere aandrijflijn en dat betekent dat de Astra het doet met een 1.2 driecilinder turbomotor op benzine. Hij is gekoppeld aan een achttraps automaat. De Peugeot 308 SW Hybrid 180 die wij reden was een plug-in hybride. Met diezelfde techniek kun je overigens ook de nieuwe Astra bestellen. De 1.2 turbomotor levert zowel in de Astra als in de 308 130 pk.

Keuzehendel automaat identiek

Eigenlijk zien we in de Astra maar één duidelijk herkenningspunt van de Peugeot waarvan we onlangs afscheid namen: de keuzehendel van de automaat is identiek. Verder is de Astra vanbinnen vooral heel erg een Opel. Alleen al dat grotere ronde stuur, in plaats van het rechthoekige Peugeot-stuurtje, maakt dat de Astra heel anders aanvoelt. Verder verschilt het design wezenlijk. De inspanningen er vanbinnen een echte Opel van te maken vind je vooral terug in het multimediasysteem. Daar kun je diverse gebruikersprofielen instellen. Voor een duurtester op een redactie met veel verschillende bestuurders is dat erg fijn. Zo kan iedereen zijn eigen stand met persoonlijke voorkeuren kiezen en alleraardigst zijn de avatars die je daaraan kunt koppelen. Dat zijn afbeeldingen van Opel-modellen. Niet alleen legendarische zoals de eerste Manta of de GT, maar ook een Corsa A is mogelijk. Of concept-cars van het merk. Moderne modellen kun je eveneens als avatar kiezen, zodat je je al gauw in een warm Opel-bad waant.

Opel Astra Ultimate: niet de laatste maar de eerste

Er zijn zo veel instellingen dat je er echt even voor moet gaan zitten. Niet alleen de opzet van het centrale scherm kun je naar persoonlijke smaak inrichten, ook dat van het display recht voor je. Het instrumentarium is in vakken verdeeld; welke weergave je op welke positie wilt hebben, leg je vast in de instellingen die gekoppeld zijn aan het rijdersprofiel. Omdat het een Astra Ultimate is, hebben we ook een head-up display. Het duurde even eer we gevonden hadden hoe je die tevoorschijn laat komen. Daarvoor moet je in het centrale scherm naar het menu ‘helderheid’. Vervolgens kun je heel makkelijk met dezelfde knop waarmee je de spiegels instelt de hoogte van het ‘HUD’ afstemmen. Ja, moderne auto’s, daarvoor moet je bijna gestudeerd hebben. Gelukkig zijn er diverse handleidingen die je kunt raadplegen in het centrale menu. Die werken uiteraard alleen als de auto stilstaat.

Lichter dan een plug-in hybride

Dat de Astra als een lichter en dynamischer auto aanvoelt dan onze duurtest-308 komt door de lichtere driecilinder aandrijflijn. Veel minder kilo’s drukken op de neus en dat maakt deze Astra een wat enthousiastere auto. Natuurlijk zijn er afstellingsverschillen tussen de twee merken. Bovendien voelt een Astra met een 180 pk plug-in hybride aandrijflijn mede door zijn accupakket duidelijk zwaarder dan deze Astra met alleen een driecilinder turbo in de neus.

Het stuurgevoel is ook compleet anders dan dat van een Peugeot 308. We brengen maar weer eens ter sprake: zo’n groot rond stuur is gewoon veel fijner dan een klein, bijna rechthoekig stuurtje dat ook nog eens het zicht op het instrumentarium belemmert. Verstokte Opel-fans die bang zijn dat na vele GM-jaren de producten van het merk zijn verworden tot Franse auto’s met een Duitse look and feel kunnen we geruststellen. Opels hebben beslist een eigen karakter.

1.2 turbo 130 pk met achttraps automaat is oude bekende

Overigens kennen we de 130 pk sterke driecilindermotor met achttraps automaat goed. We reden deze aandrijflijn al eens in een duurtest met een ander Stellantis-product. De Citroën C4 die we anderhalf jaar geleden bestuurden, deed het met dezelfde techniek, al heet de motor bij Peugeots en Citroëns PureTech en gebruikt Opel de benaming 1.2 Turbo. Er bestaat van die krachtbron ook een variant met 110 pk. Het zou interessant zijn om die eens rechtstreeks met onze duurtester te vergelijken. Merk je bijvoorbeeld iets van het verschil van 20 pk, of is het vooral een kwestie van koppel? De eerste vergelijking die voor deze Astra-duurtester op het programma staat, is een klassieker: hoe doet hij het naast een Volkswagen Golf?

Astra-tijden van weleer

We duiken uiteraard in de geschiedenis, en we gaan op zoek naar een Astra van de eerste generatie. Eenendertig jaar geleden nam die het stokje over van de Kadett en in 1992 was het model meteen een verkoophit. Alleen in 1999 werden er nog meer Astra’s verkocht, beide jaren zorgde voor ruim 40.000 orders bij Opel Nederland. Die jaren gaan nooit meer terugkomen. Er zijn immers zo veel carrosserievarianten tegenwoordig en er zijn zo veel mensen die een hoogpotig model willen. Maar voorlopig zijn wij erg tevreden met deze lekker lage, compacte middenklasser.