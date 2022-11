Lexus NX 450h+ - AutoWeek Test

De nieuwe Lexus NX is een middelgrote SUV die leverbaar is met een voor ons land erg belangrijke plug-in hybride aandrijflijn. Een auto waarbij de uitrusting en afwerking naar een bovengemiddeld plan zijn getild. In deze test belichten we alle goede en alle vervelende eigenschappen van de 309 pk sterke Lexus NX 450h+ AWD, die is uitgevoerd als sportieve en zeer complete F Sport Line.

Op welke onderdelen werd de Lexus NX verbeterd?

Waar de Zuid-Koreaanse merken goed kijken naar de eisen van de consument in een specifieke markt, bepalen Japanners liever zelf wat goed is en wat niet. Toyota, met in het kielzog luxedochter Lexus, zette daarom al veel eerder in op hybride-aandrijving dan andere merken. Die eigenzinnigheid pakte niet altijd zo goed uit. De eerste generatie van de Lexus NX (2014-2021) zat vol eigenwijsheden die de middelgrote SUV vooral tegenwerkten. Niet zozeer de hybride-aandrijving, maar eerder het ingewikkelde infotainmentsysteem met mousepad-bediening en het wel erg extreme design. Dat pruimden we niet, in Europa.

Voor de tweede generatie van de NX lijkt Lexus te hebben geluisterd naar de kritiek. De scherpe randjes zijn bijna letterlijk van het design gevijld en een groot touchscreen neemt de plaats van de muisbediening in. Naast de hybrideversie NX 350h (met 242 pk) is er nu ook plug-in hybride-variant, een aandrijflijn die in het populaire en drukbezette segment der middelgrote SUV’s bijna noodzaak is. Concurrenten als de Range Rover Evoque, Volvo XC60 en BMW X3 waren al langer met een dergelijke aandrijflijn leverbaar.

Wat is het effect van de plug-in hybride techniek op het verbruik van de NX?

Als plug-in hybride heeft de Lexus NX 450h+ een gecombineerd motorvermogen van 309 pk. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen een 185 pk sterke atmosferische 2,5-liter viercilinder en twee elektromotoren. Op de vooras wordt een elektrisch vermogen van 182 pk losgelaten, de achterwielen krijgen 54 pk van de elektromotor te verwerken. Puur elektrisch is er een maximum vermogen van 237 pk beschikbaar.

Zelfs met het aanzienlijke gewicht van bijna twee ton gaat het puur elektrisch al meer dan vlot genoeg en haalt de Lexus ook in de avonduren de snelheidslimiet van 130 km/h op de snelweg. Dankzij een 18,1-kWh batterij houdt de NX dat nog aardig lang vol. Tijdens onze testronde zit er pas na 56 kilometer geen prik meer in het accupakket, al sloeg de verbrandingsmotor daarbij tussendoor wel ongevraagd vijf kilometer lang aan. Een verklaring daarvoor kan Lexus zelf ook niet geven. In de praktijk ligt de actieradius dus op zo’n 50 kilometer, wat gezien de relatief lage temperatuur tijdens de testperiode een nette score is.

Als de accu’s eenmaal leeg zijn, dan gaat de NX verder als reguliere hybride. Dankzij de jarenlange ervaring van de Japanners gebeurt dat bijna ongemerkt. Het in- en uitschakelen van de 2,5-liter viercilinder valt alleen op als je je aandacht erop vestigt, en dankzij het surplus aan vermogen hoeft de motor zelden echt hard te werken. Dat komt de rust aan boord ten goede. Een gemiddeld verbruik van net geen 1 op 15 valt reuze mee, gezien het formaat en beschikbare vermogen van de NX 450h+.

Hoe rijdt de Lexus NX 450h+?

Dankzij het hoge elektrische vermogen levert de Lexus 450h+ uitstekende prestaties. Vanuit stilstand zit je in 6,2 seconden op 100 km/h, de tussensprint van 80 naar 120 km/h – om even snel een langzamere auto in te halen – is in slechts 3,8 tellen gepiept. Alle krachten worden uiterst soepel door de continu variabele transmissie van de Lexus op de wielen overgebracht, onderbrekingen om van versnelling te wisselen zijn er niet.

Al heeft de NX vierwielaandrijving, hij heeft niet veel te zoeken buiten het asfalt. En al helemaal niet als F-Sport, want deze uitvoering krijgt een sportiever afgestemd onderstel mee om het veelbelovende bumperwerk kracht bij te zetten. De Lexus NX heeft adaptieve schokdempers en dat levert een stevig, maar goed gecontroleerd weggedrag op. In bochten heeft de auto een aanzienlijke gripreserve. De NX ligt prettig stabiel op de weg, maar van echte sportiviteit is geen sprake. Daarvoor werkt de besturing zeker rond de middenstand wat te vaag.

Is de Lexus NX handig in het dagelijkse gebruik?

Wanneer je voor de eerste keer bent ingestapt, vind je niet zomaar een ideale zitpositie achter het stuur, dat zich slechts beperkt in axiale richting laat verstellen. Daarnaast levert de bediening van de boordcomputer en de cruisecontrol wat hoofdbrekens op. Via de twee vierpuntstoetsen en de knoppen eronder kun je twee keer acht functies bedienen, eerlijk verdeeld over twee keer twee menu’s. Met de knop onder de vierpuntstoets schakel je vervolgens tussen die twee menu’s, die worden getoond in het head-up display. Tot zover nog geen problemen, het leidt alleen wat meer af dan gewone knoppen omdat je op het head-up display moet focussen. Met ingeschakelde cruisecontrol staat het menu aan die kant echter 'vast' en kun je de boordcomputer vervolgens niet meer bedienen. Een onhandige ontwerpfout.

Zonde, want over het nieuwe infotainmentsysteem met groot touchscreen zijn we heel enthousiast. Hoewel het af en toe een beetje hapert, reageert het doorgaans snel genoeg en de lay-out levert veel minder hoofdbrekens op dan het oude systeem. Grote pluim dus en die geven we eveneens voor de algemene indruk van het interieur, dat er in goede Lexus-traditie uitziet alsof het gemaakt is voor de eeuwigheid. Probeer wel even of de sportstoelen in de F Sport-uitvoering bij je lichaamsbouw passen, want ze omsluiten zelfs iemand van gemiddeld postuur al vrij nauw. Op de achterbank speelt dat niet en de NX biedt daar voldoende ruimte voor de inzittenden, terwijl de bagageruimte met 520 liter ook ruim voldoende is. Met de achterbank neergeklapt, past er 1.411 liter in. De Lexus NX 450h+ mag een aanhangwagen met een (geremd) gewicht van 1.500 kilo trekken.

Wat kost de Lexus NX en wat krijg je voor het geld allemaal?

De Lexus NX is niet goedkoop. De prijzen van de basisuitvoering – de NX 350h met voorwielaandrijving – beginnen al bij €66.995. Voor de plug-in hybride NX 450h+ is een bedrag van €80.495 het vertrekpunt. Voor een dergelijke prijs mag je uiteraard een zeer complete standaarduitrusting verwachten. Ongeacht de motorisering en uitvoering, is elke NX voorzien van een uitgebreid veiligheidspakket met acht airbags (waaronder twee knie-airbags), een actieve spoorassistent en verkeersbordherkenning. PCS (Pre-Collision Systeem) reageert op ander verkeer en luidt automatisch een noodstop in als andere auto, een voetganger of fietser plotseling stilstaat over oversteekt – ook in het donker. Een achteruitrijcamera en adaptieve cruisecontrol horen eveneens tot het standaardpakket, evenals Lexus Link Connect, het multimediasysteem met 9,8-inch beeldscherm en online services.

Wanneer je kiest voor de Executive Line, wordt de uitrusting uitgebreid met 20-inch wielen, tri-led koplampen met groolichtassistent, een elektrisch bediende achterklep, een verwarmd stuur, een digitale binnenspiegel en Lane Change Assist, dat actief de bestuurder ondersteunt bij het wisselen van rijbaan.

Uitgevoerd als F Sport Line, heeft de NX een sportievere uitstraling, met andere 20-inch wielen, wat prominentere bumpers en een grille met een met geopende inleg. Het interieur is afgewerkt met aluminium sierlijsten en je zit in kuipstoelen met leren bekleding. Ook de achterbank is verwarmd en met de Drive Mode Selector kun je kiezen uit de rijprogramma’s Eco, Normal, Sport en Sport+.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Omdat het leveringsprogramma de plug-in Lexus NX pas begint bij de Launch Edition, is de 'standaarduitvoering' in dit geval de beste keuze. Die kost al dik 80 mille en heeft dan eigenlijk alles wat de moderne consument zou kunnen eisen wel aan boord. Doorsparen voor een F Sport of ExecutiveLine is strikt genomen niet nodig, omdat het vooral snuisterijen zijn die je erbij krijgt.