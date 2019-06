Verlengd betekent in het geval van de ‘Berlungo’ een met 35 cm uitgerekte carrosserie bij een 19 cm langere wielbasis. Gelukkig is er niet meer, zoals bij de vorige generatie, een stuk blik aan het staartstuk geplakt en evenmin is er voor een idioot lange wielbasis gekozen, zoals bij de Kangoo en Citan. Nee, de PSA-ontwerpers hebben ditmaal een mooi evenwichtig geheel gecreëerd.

De BlueHDi 100 is de middelste van de drie beschikbare Berlingo-motoren (75, 100 en 130 pk), maar bij de XL is de 75-versie niet verkrijgbaar. Kortom, we zijn met de basismotor onderweg. De Club is het tweede luxe-niveau, boven de goedkopere Control. Voor een meerprijs van € 2.100 krijg je onder meer één schuifdeur (inderdaad, die is niet standaard), extra verstelmogelijkheden voor beide voorstoelen, airco, cruise control en Citroën Connect Radio (8-inch scherm, audio, en Mirror Screen = Apple CarPlay/Android Auto). De aanschafprijs komt daarmee op € 18.440. De testauto heeft bovendien een passagiersbank (€ 320) en een achteruitrijcamera met parkeersensoren vóór en achter (€ 720). Bij de lange versie hoort standaard een één inch grotere wielmaat: 205/60R16. Staat goed, dat grote, blanke staal.

Nog even mee

De 1.560 cc BlueHDi 100-motor is bij de Berlingo personenauto allang aan de kant geschoven, maar in de bestelauto’s mag/moet hij nog even mee, in afwachting van de nieuwe 1.5-versies van 75 en 100 pk (130 pk is al de nieuwe 1.5). Meteen valt op dat het blok aan de rumoerige kant is. Tot 100 km/h is er geen vuiltje aan de lucht, maar bij 120 km/h moet je toch best wat lawaai kunnen verduren, net als bij het accelereren. Rumoer komt ook van het onderstel, terwijl het windgeruis erg meevalt. Het is jammer dat deze motor er alleen is met een 5-bak, want een 6e versnelling zou hem ook op de snelweg aardig het zwijgen kunnen opleggen - en dat terwijl de 1.6 bij 120 km/h een bescheiden 2.500 toeren maakt. Wat trekkracht betreft (254 Nm bij 1.750 tpm) zou hij het gemakkelijk aankunnen, want ook 80 km/h in 5 is geen enkel probleem. De schakelindicator vraagt er zelfs om, net zoals hij bij 50 km/h al de vierde versnelling verlangt. Vanaf 100 km/h gaat het allemaal wat moeizamer, maar je komt nog vlot genoeg mee. Citroën noemt zelf een top van 159 km/h en 0-100 km/h in 12,8 s. Het testverbruik was gemiddeld 5,8 l/100 km, de fabriek geeft 4,6 liter op. De vijfbak schakelt licht, maar met erg lange slagen en wat losjes; de 5 zit net te ver weg voor het mooie. De auto stuurt bijzonder licht in de stad, maar ook fijn stabiel op de snelweg. Op snelheid doet de langere wielbasis zich waarschijnlijk gelden; de rechtuitstabiliteit is beter dan bij de eerder gereden, korte versies van de Opel Combo. Inderdaad: een Opel is geen Citroën, maar de techniek is op dit punt wel vergelijkbaar.

Merksignatuur

Het interieur heeft een aantrekkelijke vormgeving, met instrumenten conform de merksignatuur. Even wennen is het kale stuurwiel; de bedieningsfuncties voor de boordcomputer vind je aan de bedieningshendel en de cruise control zit op een satelliet daarachter. Navigatie is alleen beschikbaar wanneer je een smartphone aansluit. Het display is niet de snelste in zijn soort, ondanks het geringe aantal functies. Fijn is dat er veel opbergmogelijkheden zijn, zelfs bovenop het instrumentarium en in een dakvak. Onder de zitting van de erg smalle, middelste zitplaats bevindt zich ook een vak, terwijl de rechter stoel multifunctioneel is; de zitting kan omhoog, terwijl de stoel ook als geheel omlaag kan, al naar gelang hetgeen je vervoert. De laadruimte (2.167 mm lang x 1.229 mm breed tussen wielkasten x 1.270 mm hoog ) is dezelfde 35 cm langer dan bij de kortere Berlingo, zodat het laadvolume uitkomt op 3,9 tegen 3,3 kubieke meter. Het laadvermogen is een keurige 950 kg. Daarmee kan de Berlingo XL 300 kg meer meenemen dan de kortere versie, al is die laatste er ook met een tot 1.000 kg verhoogd laadvermogen.

Onbegrijpelijk is echter dat de langere wielbasis is niet is aangegrepen om de schuifdeur van de Berlungo een stuk breder te maken. De geboden doorgang is nu nog steeds maximaal 67 cm, zodat je zelfs een normale boodschappenkrat er alleen in de lengte doorheen kunt halen. Een gemiste kans, zoals bijvoorbeeld de Ford Transit Connect L2 met zijn aangepaste, veel bredere schuifdeur aantoont. Te vrezen valt dat zoiets bij een facelift ook niet eventjes is aan te passen. Niettemin slaat de balans voor de Berlingo Van naar de positieve kant door, want het is een aantrekkelijk ogende en gemakkelijk rijdende bestelauto met een aanvaardbaar prijsniveau. Maar die nieuwe motor moet echt niet te lang meer op zich laten wachten.