Xiaomi EV: smartphonemaker gaat elektrische auto's maken

Techbedrijven die zich toeleggen op de ontwikkeling van elektrische auto's, we horen het steeds vaker. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Apple en Huawei. Ook het hier in Nederland wellicht iets minder bekende Xiaomi voegt zich nog bij dat rijtje. CEO Lei Jun kondigde dat overigens in maart al aan, maar nu is het beklonken met het vastleggen van het bedrijf dat zich onder Xiaomi richt op de ontwikkeling van EV's, het toepasselijk genaamde Xiaomi EV.

Xiaomi is voornemens om de komende tien jaar omgerekend € 8,5 miljard in Xiaomi EV te steken. Het begint direct met een investering van € 1,3 miljard waarmee Xiaomi EV nu kan gaan werken. Er zijn volgens het bedrijf al 20.000 mensen gevonden die bij het bedrijf willen werken, waaruit Xiaomi tot op heden een werknemersbestand van 300 man heeft geselecteerd.

Concrete productieplannen worden nog niet gedeeld, dus het is nog even afwachten wat voor soort elektrische auto's Xiaomi EV gaat maken. Er gingen in maart in ieder geval geruchten rond dat het eveneens Chinese Great Wall mogelijk de productie van de auto's op zich neemt. Zoals we toen ook al stelden, is Great Walls dochtermerk Wey potentieel interessant voor Xiaomi om bij aan te haken. Dat merk profileerde zich bijvoorbeeld met de afgebeelde Wey-X Concept aardig vooruitstrevend op het gebied van elektrisch en autonoom rijdende auto's. Xiaomi zou ook over de faciliteiten van het Chinese Evergrande kunnen beschikken, bleek onlangs. Dat heeft ook nog een restant van Saab in handen, al lijkt het ons onwaarschijnlijk dat we een Saab 9-3 zien terugkeren met Xiaomi-logo's erop.