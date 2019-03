Wel en wee: Tesla Model 3

Aan het einde van 2018 waren de Tesla’s Model S en Model X vanwege het inperken van het bijtellingsvoordeel niet aan te slepen, nu is het de kleinere Model 3 die alle aandacht opeist. Hoe het de langverwachte auto vergaat, zoeken we vandaag uit.

Het is net of Tesla de Europese introductie van de Model 3 heeft laten bepalen door de Nederlandse belastingregels. Na een enorme run op de Model S en X in december lag de verkoop van die modellen in januari vrijwel stil, maar dat gemis wordt naadloos opgevangen door de Model 3. Tesla’s langverwachte compacte sedan arriveerde begin 2019 en is met z’n prijs van rond de €60.000 een stuk beter behapbaar, nu voor bedragen boven de €50.000 het normale bijtellingspercentage geldt. Zo komt de auto als geroepen, hoewel mensen die vroeg een reservering plaatsten er alsnog jaren op moesten wachten.

Volgens onze cijfers zijn er in totaal in 2019 552 Tesla’s verkocht. In niet minder dan 512 gevallen ging het om een Model 3, wat het hierboven beschreven punt prachtig illustreert. Tesla doet geen uitspraken over hoe het afleverproces van z’n rijdende hype momenteel verloopt. Afgaande op forumtopics en geluiden op social media lijkt het erop dat de levering van de auto in ieder geval in volle gang is. Wel worden beloofde afleverdata vaak één of meerdere keren uitgesteld, maar toch belooft het merk uit Californië een levertijd van slechts een maand voor de Model 3.

Over de samenstelling van de verkochte auto’s kunnen we kort zijn, want het leveringsgamma van de Model 3 is overzichtelijk. Tesla laat niets los over de verdeling tussen de reguliere Long Range- AWD-versie en de snellere Performance. Wel blijkt dat het merendeel van de klanten voor de optie ‘Autopilot’ kiest.

Wie het liever wat voordeliger heeft dan de €57.200 die de eenvoudigste Model 3 nu kost, moet nog een half jaar geduld hebben. Onlangs werd duidelijk dat de Standard Range-versie volgens Tesla uiterlijk in september in Nederland zal arriveren.