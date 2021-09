Onze AutoWeek Classics-man Michiel Willebrands is deze week te gast bij Roy. Samen blikken ze even terug op de F1 in Zandvoort waar Michiel aanwezig was, en maken daarna het bruggetje naar Le Mans, waar Michiel ook meermalen bij was. Hij blikt terug op de overwinning van de Ford GT in 2016, een auto waarvan hij de straatversie zelf reed.

Verder spreekt Michiel zijn twijfels uit over elektrische auto's, die wat hem betreft lastig samen gaan met autopassie. Naar aanleiding van het nieuws dat de Utrechtse automarkt, inmiddels in Beverwijk, er na 90 jaar mee gaat stoppen, blikt hij terug op een wonderlijk avontuur dat vanaf de Utrechtse automarkt leidde naar Sofia in Bulgarije. Dat en nog veel meer hoor je in de podcast van deze week, luisteren kan hieronder!