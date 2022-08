Waarom de laatste Ford Scorpio kikkerogen kreeg

In juli 1990 kopt het Britse tijdschrift Car in vette chocoladeletters EURO-CAR CLONES! Acht pagina’s lang beklaagt het blad zich over het design van moderne Europese auto’s. Het is te uniform, en de Europeanen moesten maar eens een voorbeeld nemen aan Japan. Het artikel veroorzaakt een fikse rel in het autowereldje. Ook bij Ford, waar World Vice President Design Jack Telnack zich al een tijdje ergert aan de karakterloze Fords. Fords moeten weer herkenbaar worden, zoals een BMW. Maar hoe doe je dat? Het antwoord op die vraag blijkt letterlijk voor zijn neus te liggen: het Ford-logo. Organische, afgeronde vormen duiken de laatste jaren steeds meer op in de designwereld. Wat is er logischer dan het eigen, ovale logo als inspiratie voor een nieuwe designtaal te gebruiken?

Een paar duizend kilometer verderop breekt de Europese designbaas Fritz Mayhew zijn hoofd over de Scorpio. Ford gaat dit marktsegment verlaten om ruimte te maken voor het pas aangekochte Jaguar. Er komt geen nieuwe Ford Scorpio, het oude model moet nog een paar jaar mee. Mayhew besluit eruit te gaan met een knal. De Scorpio krijgt de primeur van de nieuwe, ronde huisstijl, met een gigantische ovale grille als niet te missen hoogtepunt. In de loop van 1994 krijgt de autopers lucht van de nieuwe Scorpio. De kritiek is niet mals: het is net een diepzeemonster, met zijn bolle kikkerogen en opengesperde vissenbek. Eén tijdschrift doet zelfs een poll onder zijn lezers: meer dan driekwart vindt de nieuwe Scorpio verschrikkelijk.

Mayhew probeert de gemoederen te sussen met een opmerkelijke zet. Hij nodigt de voltallige autopers uit in Fords designcenter in Keulen. Tijdens een gelikte presentatie geeft hij zijn visie op de toekomst van autodesign. Dat wordt zacht en rond. Grote koplampen en grilles geven auto’s weer een herkenbaar gezicht, bovendien maakt chroom een comeback. Om die voorspelling kracht bij te zetten, laat Mayhew een aantal iconische modellen zien, waaronder een Jaguar XK120, een Facel Vega en een Alfa Romeo Giulietta Spider. Dan trekt hij het doek van de Scorpio …

Ford probeert het nog een tijdje met organische vormen, maar die trend waait snel over. Pas eind jaren 90 verschijnt met New Edge een echt herkenbare designtaal. De arme Ford Scorpio met zijn verbaasde kikkerogen houdt het met moeite vol tot 1998. Hij vindt wel één trouwe koper: het Nederlandse koningshuis.

Dit artikel is eerder verschenen in AutoWeek Classics nummer 6 uit 2019.