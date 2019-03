VZR Lease Top 10 Compact Edition

2019 is in volle gang en dat betekent dat het startschot heeft geklonken van een nieuwe ronde van de VZR Lease Top 10. Leaseauto's zijn verantwoordelijk voor grofweg de helft van de jaarlijks nieuw verkochte auto's. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) schept maandelijks orde in de chaos door een VZR Lease Top 10 te publiceren. De Compact Edition trapt de VZR Lease Top 10 af.

Met de maandelijks te verschijnen VZR Lease Top 10 publiceert Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) een editie waarin zakelijk interessante auto's in een bepaalde categorie worden belicht. Deze maand is dat weer de Compact Edition, een categorie auto's waar B- én C-segmenters onder vallen. Veel zakenauto’s komen immers niet uit het hogere segment. Nu de bijtellingstarieven heel duidelijk zijn geworden, 4% voor auto’s zonder CO2-uitstoot en 22% bijtelling voor alle overige auto’s, zie je dat de autoprijs een stuk belangrijker is geworden. Dat is één van de redenen waarom er veel auto’s verkocht worden in het A- en B-segment.

De Nissan Micra en Hyundai i10 krijgen de stempel ‘Special’ opgeplakt. Dit label is bestemd voor minder voor de hand liggende modellen, maar die wel zakelijk interessant zijn. We zien dat de Nissan Micra er dynamisch en ‘high-tech’ uitziet. Dit wordt bevestigd door de Bose geluidsinstallatie in de hoofdsteunen en de 360-gradencamera. De Hyundai i10 is opvallend nuchterder. Minder opvallend, maar gewoon goed functioneel. Op functioneel gebied scoort hij op alle punten een ruime voldoende.

Het VZR-panel baseert zijn top 10 onder andere op basis van de zakelijke verkoopaantallen van de laatste twee kwartalen, maar weegt eveneens subjectieve argumenten mee. De bijtelling, een belangrijke afweging voor de zakelijke rijder, wordt als volgt berekend: de nieuwe autoprijs (fiscale waarde) wordt vermenigvuldigd met het bijtellingspercentage (bijv. 22%). Deze uitkomst wordt opgeteld bij het bruto-inkomen, waarover je dan je loonbelastingen betaalt. Gedurende het leasecontract kan de leaserijder ook met andere kosten te maken krijgen. Hulp, uitleg en tips over deze kosten ontvang je als automatisch als gratis VZR-lid.

​Deze maand dus de Compact Edition, volgende maand is de Manager Edition aan de beurt, waarin het middenklasse leasesegment onder de loep worden genomen. De derde en laatste categorie is de Executive Edition, waarin het hogere (lees: duurdere) segment leaseauto’s onder de aandacht wordt gebracht.

