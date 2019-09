Voorbumper Skoda Octavia duikt op

We hopen dat jullie het zo vlak voor het weekend nog aankunnen, want er is heftig nieuws opgedoken. Hier zie je namelijk de voorbumper van de gloednieuwe Skoda Octavia.

Stiekem is Skoda alweer een tijdje druk in de weer met het maken van testkilometers in de geheel nieuwe Octavia. Door onze spionagefotograaf weten we dan ook dat Skoda de ontwerpstijl van de vorig jaar onthulde Scala op zijn grotere model doorzet. Gelekte foto’s via het Twitterkanaal 'Skoda News' van de voorbumper bevestigen deze gedachtengang. De wat naar voren uitstekende grille keert ook op deze nieuwe neus terug. Datzelfde geldt voor de sierlijnen en -delen, die we van de Scala kennen. De koplampen sluiten direct aan op de grille.

Qua formaat neemt het geheel alleen logischerwijs flink toe en worden de mistlampen door een verchroomd randje met elkaar verbonden. Dit is echter wel een bumper van een luxere Octavia, gezien de afdekplaatjes van de koplampsproeiers voor de xenon-verlichting. Of die sierlijn standaard is, valt dus niet met zekerheid te zeggen. In de wandelgangen wordt gesproken over een onthulling op de beursvloer van de IAA, maar het is ook mogelijk dat Skoda later zelf een evenement organiseert.